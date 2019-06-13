阿翔背叛8年婚…　梁家輝卻能「32年只愛妻子一個」…8字箴言曝幸福關鍵

娛樂中心／綜合報導

阿翔自我毀滅多年營造的愛家好男人形象，偷情好友謝忻遭到網友砲轟，也深深傷害了伴他多年的妻子，讓許多人不敢再相信愛情。不過演藝圈也是有真誠愛情，梁家輝深愛妻子32年：「對我來說，婚姻就是一生一世！」更直言會嚴格地遵守對妻子的承諾，不會有所謂的「將就」，才能成就一段幸福婚姻。

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梁家輝日前來台宣傳《追龍2》，被問到如何維繫32年婚姻還是一樣甜蜜？他不假思索回應：「沒什麼好維繫，婚姻就是一生一世。」透露小時候聽到爸媽常吵架，心裡疑惑為什麼不離婚算了，但爸爸告訴他：「要嘛別結婚，一旦結婚，就是一輩子！」深深影響他到現在對婚姻的態度。

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▲梁家輝愛妻32年和阿翔成為強烈對比。（圖／翻攝自臉書）



據《明潮》報導，梁家輝表示，要進入婚姻，一定要有「夠愛」當作基礎，不能只是「將就」，也坦言婚姻裡一定會有矛盾會有爭吵，但如果為了這些小事就離婚，總有一天會後悔，「我嚴格遵守對我太太的承諾，婚姻就是一輩子。若是真走進婚姻，那就是一輩子的承諾，「要彼此願意去體諒磨合，如果不夠愛就不要結婚。」

梁家輝愛家、愛妻、愛女兒，女兒帶男友回家他也不曾給人「下馬威」，「他們的選擇我都抱著欣賞的態度，我會說『ok喔！蠻有眼光喔！』不用給關卡的。其實大家都清楚我是什麼樣的人，不管是觀眾眼裡或媒體面前我都是個男人，這應該也是一種身教，所以能成為我家小孩的朋友應該也都很清楚。」

▲梁家輝愛妻32年。（圖／翻攝自微博）



媒體問女兒男友有什麼必備條件？梁家輝開口居然提彭于晏、楊祐寧，「唉呀，她們都很有眼光的，像我老婆一樣！哈哈哈！是必須有彭于晏的孝順、楊祐寧的男子氣。」那怎不搓合女兒和兩大男神在一起？他笑說，「他們就像兄弟跟妹妹一樣，不行啦！」

▲梁家輝和妻子。（圖／翻攝自微博）