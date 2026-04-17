賈永婕貼臉許光漢！向子瑜媽宣戰：我贏了啦…比心同框男神網暴動

記者陳芊秀／綜合報導

南韓人氣女團TWICE成員周子瑜與男神許光漢日前在網上被傳「緋聞」，因日前周子瑜媽媽曬出後台合照被疑「見家長」，他出席活動時高EQ澄清傳言。而台北101董事長賈永婕17日曬出與許光漢的合照，幽默地向子瑜媽媽喊話：「嘿嘿嘿你的競爭者來了，我贏了啦！」貼文一出火速引發網友關注。

▲賈永婕曬出與許光漢合照，吸引大批網友朝聖。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕昨日與許光漢同台出席活動，貼文曬出合照，其中一張臉蛋近距離靠近，男神許光漢露出招牌燦笑。另一張合照兩人默契十足地穿著同品牌黑白運動服，賈永婕一手比出「半顆愛心」靠在臉頰，許光漢則在一旁露出陽光笑容，讓賈永婕自豪表示：「我們有手比愛心，還有一起穿同品牌的衣服，好棒棒！」

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▲賈永婕比心同框許光漢。（圖／翻攝自臉書）

同框男神讓網友紛紛暴動，眾人激動湧入賈永婕臉書留言「你們拍照也貼太近了啦⋯⋯」、「哈～曖昧的眼神」、「臉貼臉啦！」還有人幽默回應「這張角度很像夫妻臉耶～～等一下會不會被賈董老公打」、「小S大概會說：你憑什麼！！！」粉絲也稱讚賈永婕「美少女買董」、「誰還敢站在妳旁邊呢」。