針對徐至琦提告沒在怕　77姐回應「就是要妳退錢！」

記者葉文正／台北報導

藝人徐至琦（現名徐子凝），近日因一樁法國滑雪團金錢糾紛成為輿論焦點。針對網紅「77姐」指控其涉及詐騙及團費不實等言論，徐至琦於今（17）日下午召開記者會，強勢反擊對方的指控為「惡意抹黑」，77姐也做出回應，認為徐至琦記者會沒有重點，還是強硬要對方退錢。

▲77姐提出論點反擊。（圖／77姐提供）

對徐至琦的種種指控，77姐表示：「她一樣沒有重點啊，她可以退錢，該退錢的退錢，提供她的證據，我們可以拿去捐款啊，而且如果只缺一人，那為什麼原本我一個人報名後面他又再加收五個人呢？我的朋友也可以報呢？甚至她還多報一個人請我去租另外一間呢。」

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▲77姐與徐至琦爆出旅遊糾紛。（圖／徐至琦提供）

77姐認為「其實這件事情沒有那麼複雜，如果妳說住宿是14萬，那妳直接把訂房網址公開就好，現在的社會，訂房平台一查就知道，我查到的資訊是，同一棟房源，四人房最便宜約9萬，旺季最高約13萬，那請問你說的14萬，依據在哪？

▲徐至琦爆出旅遊糾紛。（圖／徐至琦提供）

77姐說，而且更關鍵的是，她從一開始就沒有提供明確訂房資訊，地點不清楚、資料模糊，為什麼？因為這種東西一公開，大家一查就知道價格，所以問題不是誤會，是資訊一直沒有透明。

再她質疑徐至琦，「揪團」這件事，「妳說妳不是帶團，只是揪團，但我想請問，你原本說只差一個人，為什麼後面變成多收四個人？這不就是開團嗎？」

關於徐至琦提告，「我尊重你的法律權利，但我也會把所有資料，包含收費、對話、轉帳紀錄，完整整理出來，因為我講的每一件事，都是我實際經歷，都有依據，我也要補充，被影響的人，不只我一個，很多人只是選擇不追究，不代表事情沒有問題。」