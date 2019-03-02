館長、孫安佐終於見面了！　伸手「貼心暖舉」網友一看全歪樓

記者劉宜庭／綜合報導

孫安佐2018年底從美國返台後，在YouTube上傳健身重訓影片，展現超壯身材，當時他也提到，自己很崇拜館長，希望可以請館長來評論自己的體態。沒想到，事隔短短約3個月時間，他的願望真的實現了，雙方一起在健身房訓練，期間惺惺相惜的友好互動，卻意外讓網友歪樓啦！

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▲館長同框孫安佐一起訓練。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）



館長2日透過臉書發文，曬出一系列與孫安佐的同框照，透露2人正在訓練當中。畫面中，雙方同時脫下上衣，展現苦練許久的肌肉線條。過去，孫安佐PO影片展現大隻佬身材時，就曾讓不少粉絲驚豔不已，然而，如今站在偶像館長旁邊，擺出相同POSE，身形仍明顯差一倍。

更引人注意的是，館長在訓練期間，伸手握向孫安佐的手腕，貼心教導對方如何綁護腕，友好互動立刻引發關注，甚至還引來網友歪樓留言，「情深深雨蒙蒙」、「愛的粉紅泡泡」、「感覺溫馨」、「好棒的組合」、「這張照片好有愛哦」，在網路上意外掀起一陣熱議。

▲館長主動教孫安佐如何綁護腕。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

約在3個月前，孫安佐就曾直言崇拜館長，希望對方能不吝指教。當時館長得知後，也透過臉書寫下215字，暖心回應並給予鼓勵。他認為，孫安佐現在的實力，如果能夠繼續訓練，成為專業選手指日可待，且會有很不錯的成績，連說了2次讚：「你很棒！」

當時，館長也建議孫安佐，可以朝健身教練或是選手方向來邁進，用實際作為來回報父母親，才算是一個真男人，還下戰帖：「館長40歲了依然鍛鍊，跟上我的腳步在我還沒死之前我等你超越我！」惺惺相惜的2人，如今終於合體同框，也在網路上掀起一陣熱烈討論。