瘦子樂當女兒傻瓜「被塗指甲油」！　爆愛上「露肚裝」揭人父煩惱

▲瘦子、高爾宣合體出席活動。（圖／New Balance提供）



記者翁子涵／台北報導

瘦子E.SO與高爾宣今（16）日出席活動，高爾宣透露自己正備戰四月底的三鐵賽事，賽前卻意外閃到腰，他苦笑表示：「昨天有打止痛消炎藥，一直注重放鬆我的腳，忘記放鬆我的背。」距離比賽僅剩10天，他坦言目前仍會疼痛、無法彎腰，連女兒都抱不動，一旁的瘦子也深有同感，直言：「到了一個年紀真的要小心做每個動作。」透露自己曾閃到腰還硬撐拍攝，「全程冷汗直流。」

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▲瘦子、高爾宣都曾有閃到腰經驗。（圖／New Balance提供）



聊到與女兒互動，瘦子笑稱常被當成「玩偶」，不僅任由擺布，甚至會被塗指甲油，「嘴巴講不要，但身體滿誠實，其實是享受的。」他也透露女兒近期喜好轉變，從原本喜歡Elsa，改為迷上獵魔女團，「但那種衣服會露肚臍，有點不知道怎麼處理。」

談到體力是否跟得上孩子，瘦子笑說目前還可以應付，「差不多晚上8點讓他睡覺，我就可以很早起陪他一整天，但前提是也要早點睡。」高爾宣則坦言育兒壓力不小，「一打一就很緊繃，一打二壓力會很大。」

頑童6月將在高雄巨蛋舉辦4場演唱會，瘦子近期也積極進行跑步與健身訓練，「我強迫自己去跑步，可能生活太安逸無聊，就想搞自己！」更把參加馬拉松列入人生清單，「要吧！要就痛苦到底吧！」下週門票開賣，坦言多少有票房壓力，「希望大家一起來玩，也會做一些不一樣的內容。」

