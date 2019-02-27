醫外遇PO靠北女友！超渣舉動100%吻合《炮仔聲》　釣出男星「神回覆」

記者劉宜庭／綜合報導

男星陳志強在《炮仔聲》中，飾演偷吃渣男「張正浩」，背著懷孕的妻子家雯（吳婉君 飾），卻出軌愛上醫院千金妍熙（王宇婕 飾），超狗血的劇情，讓不少入戲觀眾氣得牙癢癢，沒想到這段誇張內容，竟還出現在「靠北女友」版面上，對此，他本人也出聲神回覆，笑翻大票網友！

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▲陳志強在《炮仔聲》中跟王宇婕發展婚外情，讓不少觀眾氣得牙癢癢。（圖／翻攝自三立台灣台）

一名網友26日在「靠北女友」表示，自己是名已婚醫生，在媽媽逼迫之下，和在一起10多年的青梅竹馬結婚，老婆也已經懷了他的孩子，「但是！我出軌了，我跟我們公司的經理在一起了，也有了關係，她還甚至懷過我的孩子，因為跟她相處的這段時間，我發現他她給我我想要的，相對的我老婆，什麼都給不了我。」

文中更提到，因為小三的關係，自己才能在短時間升上主治醫師，孕妻得知2人之間的關係後卻不願離婚，「她家人也知道了這件事情，她弟弟直接跑來醫院打我！我拿了提告她弟弟威脅我老婆，但她還是不肯離婚，請問我該怎麼做？」

▲「靠北女友」驚見《炮仔聲》渣男劇情。（圖／翻攝臉書「靠北女友」）



一連串超狗血的劇情，立刻讓網友聯想到，目前正夯播的本土劇《炮仔聲》的張正浩，由於角色職業、小三身分甚至連老婆拒絕離婚的原因，幾乎都和劇情吻合，讓不少網友留言吐槽，「是不是炮仔聲看太多了」、「你以為你是張正浩嗎」、「你不用匿名啊…全台灣都知道你是炮仔聲張正皓主治醫師喇」、「劇情是上禮拜的了餒，新劇情都演到小三被打了」。

▲陳志強（中）劇裡周旋在吳宛君（右一）和王宇婕之間。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）



不僅如此，就連飾演「張正浩」的男星陳志強本人，也被釣出回說，「劇情內容純屬虛構，如有雷同純屬巧合，這句話…終於派上用場了。」幽默神回應笑翻眾人，也在網路上意外掀起一陣熱議。

▲陳志強現身「靠北女友」神回覆。（圖／翻攝臉書「靠北女友」）