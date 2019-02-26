《玩很大》新嘉賓一整排女神！　超兇「溫泉照流出」網全暴動了

記者劉宜庭／綜合報導

節目《綜藝玩很大》自播出以來，一直受到許多觀眾喜愛，不只遊戲關卡越來越精彩，就連來賓陣容，也是一集比一集有看頭。近來，節目在年後首次開工，一行人現身台中錄影，這次除了趙正平、梁赫群之外，還邀來4大女神擔任嘉賓，期間還前往泡溫泉，火辣畫面一曝光，立刻讓大票網友暴動狂喊太犯規啦！

▲除趙正平（前排左起）與梁赫群，梓梓（後排左起）、安妮、林書葶和蕾菈也現身《玩很大》錄影。（圖／翻攝自《玩很大》Instagram）

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《綜藝玩很大》官方IG近來公開最新錄影照，除了固定班底KID（林柏昇）、小鬼（黃鴻升），這集新嘉賓除了找來趙正平、梁赫群，還有俄羅斯美女安妮（Annie）、「國光女神」林書葶、女團「伊梓帆」梓梓（董梓甯）以及外貌神似鄧紫棋的中東混血網紅蕾菈，一整排全是女神，陣容被讚顏值超高。

▲蕾菈、梓梓曬出錄影花絮照。（圖／翻攝自蕾菈、梓梓Instagram）



更引人注意的是，安妮26日透過Instagram發文透露，一行人正在台中后里泡溫泉，同時放送一系列泳裝照，一整排傲人雙峰及超兇事業線，立刻成為眾人關注焦點。不僅如此，她當天穿著鮮紅色高衩泳裝，胸前大挖深V到肚臍，期間還伸手拉扯胸前泳裝布料，讓好身材呼之欲出，性感指數直破表。

▲《玩很大》女嘉賓們一起泡溫泉畫面超火辣。（圖／翻攝自安妮、林書葶Instagram）



4女神因《玩很大》一起泡溫泉的養眼畫面曝光後，隨即引來大票網友暴動留言喊，「這樣太危險」、「太辣了」、「美好的畫面」、「安妮這樣穿母湯啦」，在網路上意外掀起一陣熱烈討論。

▲安妮開衩泳裝尺度超驚人。（圖／翻攝自安妮Instagram）

▼安妮伸手撩泳衣。（影片／取自安妮Instagram，如遭刪除請見諒。）