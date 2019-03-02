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6歲許老三「捲髮新造型」曝光！　小S老公幫拍照…鏡面反射嘴角失守

記者劉宜庭／綜合報導

6歲許老三是小S（徐熙娣）的小女兒，完全遺傳媽媽大喇喇的個性、搞笑因子及明星架勢，古靈精怪相當討人喜歡。她過去大多頂著直長髮入鏡，近來難得改變造型，燙了一頭爆炸捲髮，全新造型一曝光，立刻在網路上掀起熱議，而爸爸幫忙拍照時的偷笑表情，也意外成為一大亮點。

▲許老三燙捲髮。（圖／翻攝自小S臉書）

▲許老三原先大多以長直髮入鏡。（圖／翻攝自小S臉書）

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小S於1日在臉書發文透露，「我婆婆要我帶寶貝去燙頭髮，說她每天花至少一小時研究隔天怎麼讓頭髮捲！」於是，她當天就帶許老三前往髮廊燙髮，看著小女兒的全新造型出爐後，她忍不住對著愛女肅然起敬，驚呼：「根本就是70年代搖滾天團的吉他手或主唱！」

▲許老三燙捲髮。（圖／翻攝自小S臉書）

▲許老三燙捲髮。（圖／翻攝自小S臉書）

文末，小S還寫下皇后樂團（Queen）經典歌曲《We Are The Champions》的歌詞：「we are the champions my friends…。」照片中，許老三從原先滑順直髮，搖身一變成了爆炸大捲髮，變髮前後呈現超強烈對比，讓不少粉絲驚呼，「許老三好可愛，真的好龐克頭」、「太時髦了」，也有網友開玩笑虧，「可以採訪一下許老三的心情嗎」、「接下來會不會每天研究一小時，怎麼讓頭髮直。」

更引人注意的是，從許老三捲髮照中可以看出，照片應是由Mike（許雅鈞）掌鏡，拍照同時，鏡面也反射出他臉上藏不住的笑意，意外成為網友關注亮點，引來不少人笑虧，「爸爸邊拍照邊偷笑」、「感覺爸爸是亮點」、「爸爸笑得好開心」。

▲許老三燙捲髮。（圖／翻攝自小S臉書）

▲許老三燙捲髮。（圖／翻攝自小S臉書）

▲網友發現Mike幫許老三拍照時笑了。（圖／翻攝自小S臉書）

然而，許老三在照片中似乎沒有太多表情，笑容也跟著消失，引來不少粉絲關心，「許老三表情不對勁」、「好委曲的臉」、「這表情像在說我恨你」。對此，小S不久後，隨即曬出一段許老三開心大笑的影片，澄清愛女並沒有因此不開心，反而對新髮型非常喜歡，「不要再說我怎麼把女兒燙成這樣，她愛到不行，我覺得時髦到爆！她就是那麼特別！我覺得我好幸運我的女兒那個有sense！」

▲許老三燙捲髮。（圖／翻攝自小S臉書）

▲許老三燙捲髮。（圖／翻攝自小S臉書）

▲許老三對新髮型非常滿意。（圖／翻攝自小S臉書）

▼許老三燙捲髮。（影片／取自小S臉書，如遭刪除請見諒。）

 

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許老三, 小S, 徐熙娣

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