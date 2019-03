6歲許老三「捲髮新造型」曝光！　小S老公幫拍照…鏡面反射嘴角失守

記者劉宜庭/綜合報導

6歲許老三是小S(徐熙娣)的小女兒,完全遺傳媽媽大喇喇的個性、搞笑因子及明星架勢,古靈精怪相當討人喜歡。她過去大多頂著直長髮入鏡,近來難得改變造型,燙了一頭爆炸捲髮,全新造型一曝光,立刻在網路上掀起熱議,而爸爸幫忙拍照時的偷笑表情,也意外成為一大亮點。

▲許老三原先大多以長直髮入鏡。(圖/翻攝自小S臉書)

小S於1日在臉書發文透露,「我婆婆要我帶寶貝去燙頭髮,說她每天花至少一小時研究隔天怎麼讓頭髮捲!」於是,她當天就帶許老三前往髮廊燙髮,看著小女兒的全新造型出爐後,她忍不住對著愛女肅然起敬,驚呼:「根本就是70年代搖滾天團的吉他手或主唱!」

▲許老三燙捲髮。(圖/翻攝自小S臉書)



文末,小S還寫下皇后樂團(Queen)經典歌曲《We Are The Champions》的歌詞:「we are the champions my friends…。」照片中,許老三從原先滑順直髮,搖身一變成了爆炸大捲髮,變髮前後呈現超強烈對比,讓不少粉絲驚呼,「許老三好可愛,真的好龐克頭」、「太時髦了」,也有網友開玩笑虧,「可以採訪一下許老三的心情嗎」、「接下來會不會每天研究一小時,怎麼讓頭髮直。」

更引人注意的是,從許老三捲髮照中可以看出,照片應是由Mike(許雅鈞)掌鏡,拍照同時,鏡面也反射出他臉上藏不住的笑意,意外成為網友關注亮點,引來不少人笑虧,「爸爸邊拍照邊偷笑」、「感覺爸爸是亮點」、「爸爸笑得好開心」。

▲網友發現Mike幫許老三拍照時笑了。(圖/翻攝自小S臉書)

然而,許老三在照片中似乎沒有太多表情,笑容也跟著消失,引來不少粉絲關心,「許老三表情不對勁」、「好委曲的臉」、「這表情像在說我恨你」。對此,小S不久後,隨即曬出一段許老三開心大笑的影片,澄清愛女並沒有因此不開心,反而對新髮型非常喜歡,「不要再說我怎麼把女兒燙成這樣,她愛到不行,我覺得時髦到爆!她就是那麼特別!我覺得我好幸運我的女兒那個有sense!」

▲許老三對新髮型非常滿意。(圖/翻攝自小S臉書)

▼許老三燙捲髮。(影片/取自小S臉書,如遭刪除請見諒。)