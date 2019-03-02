孫安佐嚇到黑人同學「被衝康」：我跟他那麼熟　現館長直播還原美事件

記者劉宜庭／綜合報導

孫安佐從美國返台後，常分享一系列健身重訓影片，展現超壯身材，他過去直言很崇拜館長，對方也曾發文鼓勵他，如今雙方終於見面，並在2日晚間合體直播，除了談到一整天下來，一起健身、打格鬥的感想，也聊到在美國發生的事情，意外掀起一陣熱議。

▲孫安佐合體館長直播。（圖／翻攝自直播平台《金剛》）

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從2日下午3點開始，孫安佐和館長進行了一連串的練習，還全副武裝PK格鬥。當晚，雙方也一起在直播鏡頭前聊天，期間聊到在美國發生的事件，他強調真的只是開玩笑，雖然坦承「那個玩笑真的是不太好」，但當下確實有被同學衝康（台語指：陷害）的感覺，雙方起碼相處了8個月。

「我跟他那麼熟。」孫安佐還原當時經過，也首度透露筆錄內容，「這是開玩笑。」然而，他玩笑話一說出口，發現黑人同學被嚇到，當下立刻跟對方解釋這只是開玩笑，「結果隔天就被逮捕了。」儘管回台後爆紅，被問到如果可以重新選擇的話，他寧可什麼事都沒發生過、也寧願沒有「那8個月」，他也提到，如果計畫沒有被打亂的話，自己現在可能還在美國讀大學。

館長坦言，私底下經過深聊後，覺得孫安佐並非壞小孩，「他連壞應該都稱不上。」孫安佐也感嘆，經過美國事件後，「我覺得我好像把人生中最難的一關給過了。」

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