徐至琦爆前男友就是雪友　擁四間房市價破億元現場落淚

記者葉文正／台北報導

藝人徐至琦近年淡出演藝圈，今天她現身卻是控告網紅77姊，並在鏡頭前因為覺得委曲落淚，她說以前大約是52到40公斤，經商後胖到60公斤，現在回到46公斤，並透露前任男友就是滑雪的雪友，因為不能接受男友摸別人的手戀情告吹。

▲徐至琦控告77姊。（圖／記者林敬旻攝）

徐至琦對於現在生活感到愜意，但卻因為被控訴超收團費衍生波瀾，她表示：「我之前在大陸本來是企業主，現在變成投資人，有大量時間可以玩，很愛去歐洲滑雪，但我會因為這件事情，想辦法找一個男友去結婚，就不需要找隊友了。」

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▲徐至琦過去上《康熙來了》。（圖／翻攝77姐IG，徐至琦提供）

她強調現在單身，「上一個男友也是我的隊友，我對男友的條件要求不高，但必須要會滑雪，很多大哥心疼我，追我倒沒有，不要滑雪就不行啊，我跟前男友分分合合一年，因為他要去考滑雪教練，因為滑雪有單板要牽學生的手，這樣不行，離我太遠我看不到，每天都在牽手這樣我不能接受。」

▲徐至琦強調男友一定要會滑雪。（圖／徐至琦提供）

也有人說願意去學滑雪以求交往，但徐至琦說：「事實上滑雪是高危運動，無誠勿試，我想要開甲級旅行社，也有投資電商，本想要回演藝圈，因為到現在還有很多年紀很小的人在做我的視頻，都是關於康熙還有我上節目內容。」

她強調會想要上節目，就要看誰找，其實都可以，還沒復出，本來要復出，但是被打亂了，她說目前有四間房子，台灣、日本跟大陸都有，總價值已不知道了，可能超過億元。