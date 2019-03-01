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謝和弦po吵架文「混血妻公布處罰」！　這事禁7天…他秒犯戒挑釁

記者劉宜庭／綜合報導

謝和弦2月28日突然發文抱怨，「有時真的很想一個人就好了，智障結什麼婚還要互看眼色。」接著以Hashtag強調「有音樂陪我就夠了。」雖然不久後便刪文，此舉卻仍讓粉絲擔心不已。所幸，他隔天隨即曬出牽手畫面，夫妻倆晚上還要一起去看魔力紅演唱會，顯見已經和好如初。

▲▼謝和弦突然抱怨婚姻。（圖／翻攝自IG／謝和弦）

▲謝和弦2月28日突然發文抱怨婚姻，目前文章已經刪除。（圖／翻攝自謝和弦Instagram）

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▲謝和弦1日和Keanna牽手出遊，已經和好如初。（圖／翻攝自謝和弦Instagram）

▲謝和弦1日和Keanna牽手出遊，已經和好如初。（圖／翻攝自謝和弦Instagram）

▲謝和弦3月1日和Keanna牽手出遊，已經和好如初。（圖／翻攝自謝和弦Instagram）

針對謝和弦昨晚PO文的舉動，台荷混血妻Keanna也於3月1日發文回應，「一直以來我都不建議在社群平台po抱怨另一半或吵架文，不管是不是跟姜太公學的釣魚，都不要…。」於是，她在昨晚下了一道「諭旨」，對老公前一晚的行為做出處罰，「懲罰哥七天不能買手搖，即刻執行，不得緩行！」

雖然Keanna下一秒立刻心軟，「七天有點太狠，三天好了，畢竟我們台灣的手搖有難以抵擋的迷人魅力。」不過稍早小倆口走在路上，馬上有店家衝出、熱情招待謝和弦喝飲料，結果謝和弦立刻用「人家送我喝，我沒有買」的表情挑釁她，讓她無奈表示，「我想捏他耳朵…轉一圈半那種！」

▲謝和弦刪文隔天，Keanna隨即公開處罰方法。（圖／翻攝自Keanna的Instagram）

▲謝和弦刪文隔天，Keanna隨即公開處罰方法。（圖／翻攝自Keanna的Instagram）

自2012年開始，謝和弦便飽受躁鬱症所苦，日前更患上「雙相情緒障礙症」，暫停表演工作住院。雖然他情緒時好時壞，但老婆Keanna一直守在身邊，不離不棄，夫妻倆共同熬過多次低潮，如今2人儘管經歷吵架磨合，所幸隔天火速和好如初，才讓粉絲放下心來，堅定感情也讓不少人羨慕不已。

▲▼謝和弦寵妻。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

▲▼謝和弦寵妻。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

▲Keanna多年來，一直陪伴在謝和弦身旁不離不棄。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

【Keanna全文】

一直以來我都不建議在社群平台po抱怨另一半或吵架文，
不管是不是跟姜太公學的釣魚，都不要…
所以我昨天下了一道諭旨，懲罰哥七天不能買手搖，即刻執行，不得緩行！

＃七天有點太狠_三天好了
＃畢竟我們台灣的手搖有難以抵擋的迷人魅力

但剛剛走在路上有店家衝出來送他一杯，
他就用這#人家送我喝_我沒有買的臉挑釁我
＃我想捏他耳朵…轉一圈半那種！

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

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謝和弦, Keanna Taiyh, Keanna, KT, 阿扣, 扣嫂

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