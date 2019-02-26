黃小柔素顏真面目曝光！　網驚「臉變了」她親吐2主因打臉整型

記者劉宜庭／綜合報導

黃小柔2000年以女子團體4 in Love出道，笑時露出虎牙是招牌特色，但凌亂不整的牙齒卻也讓她臉型看起來較寬大，2016年初趁著生完小孩矯正上排牙齒，忍了1年多後才拆了牙套，近來更是嘗試改變妝容，沒想到卻遭質疑整型，對此，她25日也正面做出回應，「好看跟不好看，我開心舒服重要！」

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▲黃小柔經過整牙和改變妝容後，呈現出不一樣的感覺，沒想到卻遭酸民質疑整型。（圖／翻攝黃小柔Instagram）

黃小柔25日突透過Instagram發文澄清，自己有整牙，但真的沒有整型，「我沒有怪怪的，只是不再使用假睫毛，回到最簡單的妝容，就醬～。」文中，她除了感謝外界批評，同時也不忘強調，「我很愛現在的自己！好看跟不好看，我開心舒服重要！謝謝大家討論…然後沒什麼好討論的了。」

▲黃小柔發文坦承有整牙，但沒有整型。（圖／翻攝黃小柔Instagram）



除了開心分享露齒笑的美照，隔天，黃小柔又一連曬出3張素顏自拍照，大方呈現自己最原本的樣子，她表示，「開始試著不化妝，一直不習慣，突然有一天，就這麼習慣了！」引來不少粉絲力挺大讚，「好美」、「皮膚超好」、「自然就是美」，在網路上意外引發一陣熱議。

▲黃小柔一連曬出3張素顏照。（圖／翻攝黃小柔Instagram）



事實上，黃小柔生完第一胎後，因為骨質疏鬆的緣故適合整牙，2015年悄悄先在下排牙齒戴上牙套，半年後就有了如行軍般整齊的牙齒，隔年初，她拔掉上排虎牙旁的一顆牙齒整牙，幾個月後就抱怨只能吃粥和麵線類食物的苦日子，但為了牙齒能夠重生，只好咬牙硬撐。

殊不知過了1年，黃小柔就整牙成功，並在2017年3月初順利拆下牙套，開心秀出露齒大笑照，臉蛋也明顯變小，以往下巴兩側突出的骨頭都消失不見，甜美笑容更被讚「根本是18歲學生妹！」當時許多女粉絲見她變美，也被激起整牙決心。