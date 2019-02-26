曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

記者劉宜庭／綜合報導

曾之喬（喬喬）跨足唱片、戲劇、主持圈，各方面表現都十分亮眼，近來飛往新加坡拍戲，也因此必須住在當地一段時間。儘管行程滿檔，她仍會透過社群網站分享近況，和粉絲互動，近來更開心曬出一張在房間的「炒菜照」，性感穿搭卻立刻成為眾人關注亮點，意外引發討論。

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▲曾之喬擁有甜美外型，在演藝圈各領域都表現亮眼。（圖／翻攝自曾之喬Instagram）

曾之喬23日透露，一抵達新加坡，隨即就展開「覓食」行動，前往當地店家賣菜，也不忘向粉絲們報平安，「你那邊怎樣我這邊ok。」隔天，她更是開心地表示，「我在新加坡的房間有廚房～（感動落淚）。」同時曬出一張在當地家中親自下廚的美照。

▲曾之喬一到新加坡就開始覓食。（圖／翻攝自曾之喬Instagram）

引人注意的是，曾之喬下廚期間，穿著輕便牛仔長褲，搭配深V無袖背心，展現出傲人胸型，以及纖細的手臂線條，讓不少網友驚呼，「太性感了」、「身材好好啊」、「煮飯都怎麼美」、「這樣太危險～妳太美」。

▲曾之喬炒菜穿搭被讚超性感。（圖／翻攝自曾之喬Instagram）



此外，儘管已經有著纖瘦身形，曾之喬仍表示，自己「過年期間吃得太囂張了」，必須要回歸正軌，或許也是因為如此，只見炒菜鍋裡全是櫛瓜。