陳子玄短髮新造型「撞臉郭采潔」！　剪到露耳朵…網看傻認不出

記者劉宜庭／綜合報導

本土劇女星陳子玄和陳建隆結婚後，育有1歲兒子「棉花糖」，平常除了和粉絲交流育兒心得，也不時分享生活點滴。造型百變的她，自從當媽以來，頭髮越剪越短，從一開始的及腰長髮，到前陣子及肩中短髮，近來再度剪短，以耳上激短髮造型亮相，清爽模樣獲得不少網友好評，新髮型更被指神似女星郭采潔。

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▲陳子玄近年來頭髮越剪越短。（圖／翻攝自陳子玄臉書）

陳子玄1日透過臉書發文，曬出全新造型自信表示：「誰說只有長髮才能當女神！」照片中，她頭髮長度短到可以露出耳朵來，搭配旁分瀏海，以及富有層次感的造型，不但讓五官更顯立體，整個人也顯得更加清爽、有精神，她則表示自己「決心改變！」

▲陳子玄新造型挑戰耳上激短髮。（圖／翻攝自陳子玄臉書）

全新造型曝光後，陳子玄宛如變了一個人，讓不少人險些認不出來是她，短髮模樣也大獲網友好評，許多人留言激讚，「好青春喔」、「根本大學生」、「越來越短耶！但是好俏麗呀」。此外，面對有網友驚呼，「看第一眼真以為是采潔…」、「還以為是郭采潔」，就連女星李燕也忍不住在留言區寫下「郭采潔」3字，對此，陳子玄則害羞地回說：「這是我的榮幸！」

▲陳子玄新髮型被指撞臉郭采潔。（圖／翻攝自陳子玄臉書）

▲郭采潔同樣有著俐落短髮。（圖／資料照／經紀公司提供）