八點檔男星二度就業「首成交2億案」！揭密暖心買家：參與了一件好事

記者潘慧中／綜合報導

八點檔男星張捷2025年底考到房仲證照後，不時會分享二度就業的工作經歷。他16日便在社群網站興奮宣布，「第一次成交將近兩億的案子」，讓不少粉絲都很替他開心。

▲張捷第一次成交將近兩億的案子。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）



面對近兩億元的高總價案件，張捷坦言「一開始其實有點緊張」，對於許多成交細節與市場判斷都還在學習階段，「很幸運有學長一路在旁邊教導、提醒、分析，真的學到了非常多！」

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▲張捷揭密暖心買家。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）



張捷透露，此次成交的物件背景特殊，原本是某知名品牌的企業總部，空置了一段時間後重新投入市場銷售，「說真的，在現在的市場環境下，高總價產品真的不容易」。儘管過程中經歷了一些小波折，但透過團隊的不懈努力，最終順利找到合適的買主，將這棟指標性建築成功售出，為自己的房仲生涯寫下亮眼戰績。

▲張捷二度就業當房仲。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）



最觸動張捷的是，最終成交的買方是一個公益團體。他在過程中深入了解該團體長期投入的慈善與教育事業，體悟到這筆交易所帶動的每一分資源，未來都將真正用在需要被幫助的人身上，「對我來說，這次不只是成交，也是一次很重要的學習與成長。」