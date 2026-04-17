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徐至琦遭控滑雪團詐騙！ 暴瘦至47公斤備百項證物提告

記者葉文正／台北報導

昔日演藝圈知名女星、近年成功轉型為商界女強人的徐至琦（現名徐子凝），近日因一樁法國滑雪團金錢糾紛成為輿論焦點。針對網紅「77姐」指控其涉及詐騙及團費不實等言論，徐至琦於今（17）日下午召開記者會，強勢反擊對方的指控為「惡意抹黑」，並揭露對方索要金錢的恐嚇行徑。徐至琦透露，目前已蒐集近百樣證物，正式對該網紅提起刑事訴訟，捍衛自身名譽。

▲徐至琦控告七七姊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐至琦控告77姊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

還原金錢爭議：6.3萬變24萬？徐至琦斥對方隱瞞事實

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這起糾紛源於網紅「77姐」在社群平台公開控訴，聲稱參加徐至琦安排的法國滑雪行程時，支付了24萬元團費，卻住進價值僅14萬元的房間，質疑徐至琦從中牟取暴利。

▲徐至琦控告七七姊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐至琦拿出聲明怒告77姊。（圖／記者林敬旻攝）

對此，徐至琦在記者會上拿出單據澄清，該行程每人的實際團費為6.3萬元。她解釋，該網紅之所以對外宣稱支付24萬元，是因為對方在第一時間隱瞞了「幫同房室友代墊款項」的事實，將多人的總額轉嫁至個人名下，藉此製造高額團費的假象。

▲徐至琦控告七七姊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐至琦說要對七七姊告到底。（圖／記者林敬旻攝）

至於「14萬元房間」的指控，徐至琦更是語帶憤怒地表示，對方在網路上發布的房間照片，根本不是實際入住的處所，而是自行從訂房平台抓取的截圖。她強調，該行程是外包給當地專業業者處理，業者收取服務費合情合理，且所有價格在出發前皆已透明化並徵得對方同意，「又沒有人逼你，如果當初覺得貴，那你就不要參加。」

▲77姐控訴徐至琦溢價超收。（圖／77姐提供）

▲網紅77姐。（圖／77姐提供）

控訴「詐騙三部曲」 怒批網紅77為流量不擇手段

徐至琦在記者會會上表示，經過調查發現，這並非該網紅第一次與人發生類似糾紛。她觀察到對方有一套固定的「詐騙三部曲」模式：首先自製爭議視頻，接著投入網路廣告增加曝光，最後指控對方詐騙以博取關注。

▲徐至琦控告七七姊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐至琦開記者會控訴被誹謗。（圖／記者林敬旻攝）

「這完全是為了追求流量的惡意操作，」徐至琦表示，自事件爆發後，她收到不少正義網友的爆料，指出該網紅過去也有類似的行為模式。更令她無法接受的是，對方曾在LINE對話中向她索討10萬元，並威脅若不退款就要提告。徐至琦認為此舉已明顯構成「恐嚇與勒索」，因此決定不再隱忍，已委託律師對該網紅提起包括恐嚇罪、公然侮辱與加重誹謗等刑事訴訟。

徐至琦兩週暴瘦6公斤 備妥百項證物捍衛清譽

為了這場官司，徐至琦在短短兩週內蒐集了近百樣證物，並從中精選出約70樣關鍵證據提交法院。她現場展示了律師調閱的資料，證明該行程純屬「好友間的自由行」，並非非法開團，且當初入住的房型更是由該網紅「親手挑選」並回傳確認的。

談及近期的心理壓力，徐至琦面容憔悴，坦言自己因為此案身心俱疲，兩週內體重驟降了六、七公斤。她感慨地說，自己純粹是因為熱愛滑雪，才出於好意幫忙聯繫同好，沒想到一番熱忱竟換來如此抹黑，甚至影響到她經營多年的商場形象，原定近期回歸演藝圈的計畫，也因此預計延後三個月至半年。

堅決提告不和解：讓法律查明真相

面對媒體詢問是否有和解空間，徐至琦起初堅決表示「絕對不會撤告」，隨後情緒稍微平復，改口稱：「剛剛一時太生氣了，至於是否和解，要看對方的誠意到哪裡。」但她隨即嚴肅強調，「詐騙」是非常嚴重的刑事指控，這不僅關乎個人名譽，更涉及社會誠信，她必須交由檢察官查明真相，以維護法律尊嚴，不讓惡意爆料的歪風持續蔓延。
目前全案已進入司法程序，這場昔日女星與網紅間的法律大戰，已引起社會關注。

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徐至琦

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