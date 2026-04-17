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泰國民CP結婚！NadechYaya愛情長跑16年…田園婚禮照「深情親吻」

記者陳芊秀／綜合報導

泰國「國民CP」Nadech、Yaya結婚了！兩人因合作多部愛情劇成為全國觀眾最愛的螢幕CP，戲外兩人成為真情侶，根據泰媒計算，兩人的愛情長跑至今16年，小倆口17日在孔敬府遵循傳統儀式舉行婚禮，現場照閃爆泰網。

▲▼泰國國民CP結婚！Nadech、Yaya孔敬府遵循傳統儀式辦婚禮。（圖／翻攝自X）

▲泰國國民CP結婚！Nadech、Yaya拍戲相戀，愛情長跑16年。（圖／翻攝自X）

拍第一部戲就傳緋聞！等9年公開認愛

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Nadech、Yaya自2010年首度配對螢幕CP，演出電視劇後隨即傳出緋聞，但雙方僅回應「是最好的好友」，兩人共合作8部愛情劇均獲得高收視。直到2012年他受訪時坦承追求女方，2019年在媒體面前公開承認戀情：「她是我的摯愛！」就此國民CP成真，多年來一直被泰國民眾敲碗結婚。而他2023年6月5日透過IG宣布求婚成功，但是兩人演藝行程太滿，2024年一度宣布婚禮無限期延後，直到今年雙方終於舉行正式婚禮。

孔敬府循古禮結婚

根據泰網曝光的照片，Nadech、Yaya在孔敬府舉行婚禮儀式，形式簡單卻充滿溫馨氛圍。婚禮場地選在綠意盎然、自然寧靜的環境中，被布置成美麗的喜慶場所。同時還有迎親影片，Nadech率領迎親隊伍前來，Yaya的親姊擋在門口，與前來提親的新郎互動，氣氛十分熱鬧有趣。小倆口則是身穿紅色泰式傳統服裝，迎親儀式走泰北風格。

▲▼泰國國民CP結婚！Nadech、Yaya孔敬府遵循傳統儀式辦婚禮。（圖／翻攝自X）

▲▼泰國國民CP結婚！Nadech、Yaya孔敬府遵循傳統儀式辦婚禮。（圖／翻攝自X）

▲▼泰國國民CP結婚！Nadech、Yaya孔敬府遵循傳統儀式辦婚禮。（圖／翻攝自X）

▲▼泰國國民CP結婚！Nadech、Yaya孔敬府遵循傳統儀式辦婚禮。（圖／翻攝自X）

▲Nadech、Yaya在孔敬府進行迎親儀式，在長輩親友見證下完婚。（圖／翻攝自X）

不是電視劇！Nadech、Yaya結婚照曝光

圈內好友輪番分享Nadech、Yaya的婚禮照，照片中Nadech跪在妻子面前，深情凝望妻子，兩側擺放著色彩繽紛的熱帶花卉；另外一張是兩人坐在鄉間田野的草堆上，背景是廣闊的金色稻田與澄淨天空，在大自然背景下深情親吻，泰媒還不忘提醒「這不是電視劇！」根據媒體報導，Nadech規劃了3場婚禮，第一場在家鄉孔敬府，屬於家人的儀式，第二場婚禮在妻子Yaya爸爸的家鄉挪威舉行，第三場會在曼谷。

▲▼泰國國民CP結婚！Nadech、Yaya孔敬府遵循傳統儀式辦婚禮。（圖／翻攝自X）

▲▼泰國國民CP結婚！Nadech、Yaya孔敬府遵循傳統儀式辦婚禮。（圖／翻攝自X）

▲Nadech、Yaya婚禮照。（圖／翻攝自X）

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標籤:泰國明星國民CP愛情長跑傳統婚禮明星結婚

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