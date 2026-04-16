BTS隊長RM指定合作！HONNE歡度10週年　「信守承諾」確定5度來台

記者黃庠棻／台北報導

英倫傳奇電音雙人組「HONNE」挾全球30億串流播放量驚人成績的英倫雙人電音團體「HONNE」信守承諾五度來台會歌迷，適逢成團十週年之際，這對以溫暖靈魂嗓音征服全球樂迷的雙人組合不僅將於5/15發行重製紀念專輯《HONNE — 10》，更宣布將於今年7月啟動全新亞洲巡演，並訂於7/28在ZEPP NEW TAIPEI舉辦「HONNE 十週年紀念演唱會」台北站。

▲HONNE第五度來台演出。（圖／翻攝自IG）

由James Hatcher和Andy Clutterbuck所組成的HONNE出道十年間累積無數傲人成績，憑藉復古靈魂電子曲風和真摯細膩歌詞征服全球樂迷的他們在首張專輯《Warm On A Cold Night》發行後迅速竄紅，不僅在亞洲多地獲得多項白金唱片認證，至今更累積超過 30 億次的驚人串流播放量，堪稱英倫當代電音流行指標性天團。

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在數位成績上獲得空前成功的HONNE隨著人氣迅速累積，獲邀演出及合作不斷，不但接連登上Coachella、Summer Sonic、Glastonbury等全球多個頂尖音樂節舞台，並陸續與防彈少年團（BTS）的RM、Tom Misch、Khalid、Griff、NIKI等巨星合作。

▲HONNE第五度來台演出。（圖／翻攝自IG）

其中與RM 合作的單曲〈Crying Over You〉曾被媒體譽為韓流與歐美電音跨界的巔峰之作，而與Pink Sweat$合作的陽光復古金曲〈WHAT WOULD YOU DO?〉更在各大短影音平台創下超高傳唱，讓HONNE一舉打開國際知名度，更展現了其音樂引起情感共鳴的深遠影響力。

在今年歡喜迎來出道十周年之際，HONNE除了開心向樂迷宣布全新亞洲巡演開跑，更將於5/15發行重製紀念專輯《HONNE — 10》，這張以團名及數字「10」為專輯名稱的大碟特別把 HONNE 出道至今最受歡迎的經典曲目包括點擊破億單曲〈Day 1〉、〈Location Unknown〉、〈Crying Over You〉等歌曲收錄其中。

▲HONNE第五度來台演出。（圖／翻攝自IG）



透過純粹極簡的不插電（stripped-back）方式呈現，透過籌備過程回顧出道十年點滴及找尋當初成團初衷的同時，更以此當成送給全球樂迷的感謝禮物！HONNE主唱Andy表示「我們全心愛著這些歌，它們是我們過去十年生活的原聲帶！」

值得一提的是，HONNE於近期發行的〈Location Unknown〉全新重製版特別邀來好友、也是印尼創作才女 NIKI 獻聲，為原本歌曲增添全新色彩之餘，並為十週年重製專輯提前暖身；提及與HONNE再次合作，NIKI興奮地分享心情「這首歌曾是我大學時期的必聽歌單，能參與其中感到非常榮幸！」

在全球享譽高人氣的HONNE繼兩年前在 Zepp New Taipei 創下雙場秒殺佳績後，此次將帶著新專輯豋台開唱， 屆時除了將帶來新歌舞台外，HONNE更預告帶來「全經典曲目」的誠意歌單獻給台灣樂迷。為此特別邀請了頂尖創意團隊打造全新舞台視覺，期望讓每位歌迷沉浸在 HONNE 獨特的溫暖電子氛圍中。

提及五度來台開唱的心情，HONNE主唱Andy特別難忘台灣歌迷的熱情，更提到多年前首次來台北開唱時台下歌迷近距離互動所感受到的溫暖，藉著此次來台，Andy特別感性告白「謝謝台灣歌迷至今的不離不棄，我們7/28 台北見！」

為了回饋台北樂迷長久以來的支持，主辦單位特別宣布本次台北場將祭出極具收藏價值的特別福利，現場將開放 SVIP 與 VIP 票券持有者優先預購「10 週年紀念限量黑膠唱片」，凡參與預購的粉絲，除了能擁有這份紀念作品外，更將獲得藝人親筆簽名。在成軍 10 週年之際，這份專屬禮物對粉絲而言無疑具有深遠的紀念意義。