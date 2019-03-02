孫安佐坦承「狄鶯比較嚴」！　揭孫鵬私下教育鐵則…最在意這點

記者劉宜庭／綜合報導

孫安佐2日現身館長直播，除了罕見聊到在美國發生的事情，還原整件事情的經過，也分享在監獄中的所見所聞。此外，面對外界好奇，他與狄鶯、孫鵬之間的相處方式，以及過去瘋傳父母溺愛的傳聞，他也一次在鏡頭前解釋清楚了！

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▲孫安佐2日同框館長，一起訓練、直播聊天。（圖／翻攝自Facebook／飆捍、直播平台《金剛》）

面對館長提問，有關外界覺得孫鵬、狄鶯溺愛兒子一事，孫安佐首度出面回應，「我覺得他們沒有溺愛我，其實他們不會有很無理的要求，也不會讓我想做什麼就做什麼。」此外，和成績相比，其實父母對他「做人處事」這塊，反而會更加要求，孫鵬私底下也常提醒他，說話要懂得尊重別人。

孫安佐也透露，家中狄鶯對他比較嚴，但等他上了高中之後，就比較沒有那麼嚴了。至於外界瘋傳「狄鶯禁忌」，甚至是「戀母情節」也全是假的，對此，他也在直播比出「臉上三條線」的動作，表達心中無奈。

▲孫安佐澄清狄鶯、孫鵬並沒有對他過度溺愛。（圖／取自狄鶯臉書）

先前在美國念書，孫安佐必須要獨立，他認為，至於在美國的交友圈，則主要都在健身房，和健身同好者一起打拼、努力鍛鍊身材。他坦言，健身除了讓體態更好，也讓他認識更多的人，變得更有自信。