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黃氏兄弟瑋瑋公開「真實年齡、學歷」！　當過兵：發生很恐怖的事

記者劉宜庭／綜合報導

網路紅人「黃氏兄弟」是由哥哥哲哲（黃雍哲）和弟弟瑋瑋（黃挺瑋）組成的YouTuber，主要是拍攝生活、實測、開箱等類型的影片，風格深受大票粉絲喜愛。近來兄弟倆進行Q＆A問答，其中最讓眾人好奇的，就是2人的真實年齡，對此，瑋瑋首度公開出生年月日、真實學歷，也大方分享當兵時遇到的有趣經歷。

▲黃氏兄弟瑋瑋公開「真實年齡、學歷」！　當過兵：發生很恐怖的事。（圖／翻攝自Facebook／黃氏兄弟）

▲黃氏兄弟瑋瑋公開「真實年齡、學歷」！　當過兵：發生很恐怖的事。（圖／翻攝自Facebook／黃氏兄弟）

▲「黃氏兄弟」哲哲和瑋瑋在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自Facebook／黃氏兄弟）

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瑋瑋透露，自己出生於1996年10月8日，今年即將滿23歲，畢業於三重商工，他也坦言，自己從國中三年級就開始半工半讀，一路工作到成為YouTuber之前，共長達7年時間。一旁哲哲聽完，忍不住感嘆：「大家做一件事情，真的是要用心跟努力，因為真的，邊工作邊讀書也不是一件簡單的事。」

▲黃氏兄弟瑋瑋公開「真實年齡、學歷」！　當過兵：發生很恐怖的事。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲瑋瑋公開真實年齡。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

被問到當兵的經歷，瑋瑋說：「我人生第一次離開家裡這麼久，整整21天。」他透露，有和別人一起洗過澡，且大家有時為了趕時間，一沖完就光著身子走出浴室的布廉外穿衣，讓其他弟兄先進去沖澡。

至於當兵最難忘的回憶，瑋瑋立刻想起了「刺槍術」。他透露，當時每個人全副武裝，除了一把裝著刺刀的步槍，還要戴著鋼盔、S腰帶，腰帶上頭則掛著水壺，現場有上千人，一個連隊要當著眾人跳砲操，氣氛相當嚴肅，「這時候，我們之後發生了很恐怖的事情…。」

原來，瑋瑋透露，當時在非常安靜的狀況下，竟然有人的S腰帶不小心掉了：「水壺直接硬生生地鏘到地板上。」全場傻眼之餘，他也模仿起當時長官怒喊，「我當兵當了20幾年，第一次看到有人跳砲操掉水壺！」

▲黃氏兄弟瑋瑋公開「真實年齡、學歷」！　當過兵：發生很恐怖的事。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲瑋瑋分享當兵時的趣事。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

除了真實年齡和當兵經驗，「黃氏兄弟」被問到2018年最大的改變，除了成為全職創作者，其實他們還擁有了屬於自己的團隊，「不單單要為自己負責，還要為別人負責。」他們也自我期許，希望未來能成為更具有影響力、更正向的創作者，2019年也計畫走訪校園，也有更新的企劃，目前也都已經在著手，讓粉絲期待不已。

▼黃氏兄弟Q＆A。（影片／取自YouTube／黃氏兄弟，如遭刪除請見諒。）

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黃氏兄弟, 哲哲, 黃雍哲, 瑋瑋, 黃挺瑋

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