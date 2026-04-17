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21歲天才歌手d4vd涉殺少女被捕！　受害人僅14歲…將移送法辦

記者張筱涵／綜合報導

美國21歲創作歌手d4vd（David Anthony Burke）近日驚傳涉入重大刑案，遭控涉嫌殺害一名14歲少女並遭警方逮捕，震驚娛樂圈。

外送稿用 ▲▼d4vd。（圖／翻攝自Instagram／d4vddd）

▲d4vd已被警方逮捕。（圖／翻攝自Instagram／d4vddd）

據洛杉磯警察局當地時間16日表示，d4vd因涉嫌殺害少女塞萊斯特・里瓦斯・赫南德茲（Celeste Rivas Hernandez）已被拘捕，案件預計在調查後於20日移送檢方偵辦。

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少女遺體藏車廂曝光　惡臭引發查案

本案最初曝光於去年9月8日，當時一輛特斯拉車輛被拖吊至保管場後，工作人員因聞到異味報警。警方隨後在車輛後車廂內發現一具女性遺體，已嚴重腐敗且遭破壞，並被裝入袋中，情況駭人。

調查顯示，該車輛自2025年7月底起由d4vd承租，並停放在其位於好萊塢山藍鳥大道（Bluebird Avenue）附近的住處外，長達一個多月未移動，最終被拖吊至保管場，才讓案件曝光。

疑與粉絲發展關係　曾傳同居與情侶刺青

警方進一步調查發現，受害少女自2022年起便活躍於d4vd的官方Discord社群，兩人因此認識。粉絲圈內甚至流傳兩人為戀人關係的說法。此外，調查也指出，兩人疑似有情侶刺青，並曾在好萊塢的住處同居，關係密切。

據了解，少女於2024年4月離家出走，並在5月後與家人失去聯繫，直至遺體被發現才揭露悲劇。

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