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林俊傑LA捕獲「美國大咖男星」！　狂喜：遇到我的偶像真開心

記者劉宜庭／綜合報導

林俊傑（JJ）17日結束台北小巨蛋演唱會後，接連幾日都在美國打卡，前幾日先和周杰倫、吳建豪在洛杉磯合體，今（26日）不但接連遇上鄧紫棋、張靚穎和譚維維，還意外巧遇美國超大咖歌手，讓他忍不住嗨喊：「遇到我的偶像真開心！」

▲▼林俊傑台北演唱會最終場。（圖／記者李毓康攝）

▲林俊傑台北小巨蛋演唱會已完美落幕。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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原來，人在LA的林俊傑，26日透過Instagram開心透露，巧遇心目中的大咖偶像－－賈斯汀（Justin Timberlake），一見到對方，JJ立刻變身為小迷弟，臉上藏不出興奮笑容，賈斯汀則是親切伸手搭肩合照，雙方也同步將手插進口袋，對著鏡頭擺出帥氣笑容。

▲林俊傑LA捕獲「美國大咖男星」。（圖／翻攝自林俊傑Instagram）

▲林俊傑同框賈斯汀（左）。（圖／翻攝自Instagram／林俊傑）

林俊傑同框賈斯汀畫面一曝光，隨即掀起網友暴動留言，「好羨慕」、「神仙同框啊」、「偶像遇到偶像，瞬間迷弟樣上身」、「強大的朋友圈」，也有人注意到，雙方年紀剛好相符，忍不住驚呼，「同樣1981年出生的兩大巨星！」意外掀起一陣熱議。

▲▼林俊傑合體周杰倫、吳建豪。（圖／翻攝自微博／林俊傑）

▲林俊傑。（圖／翻攝自微博／林俊傑）

▲林俊傑。（圖／翻攝自微博／林俊傑）

▲林俊傑LA遇到超多大咖歌手，連鄧紫棋都忍不住形容「感覺半個音樂圈都在LA」。（圖／翻攝自微博／林俊傑）

事實上，賈斯汀自偶像團體超級男孩（'N Sync）出道，近幾年更主演多部好萊塢電影，唱而優則演，被形容是美國全方位藝人，加上帥氣的外表和能歌善舞的實力，更是擄獲不少粉絲的心，儘管已經升格為人夫，人氣也絲毫不減，反而因為好老公、好爸爸的正面形象好評不斷，是許多人心目中的完美偶像。

▲▼賈斯汀超級盃中場秀。（圖／路透社）

▲賈斯汀是美國全方位藝人。（圖／路透社）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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林俊傑, JJ, 賈斯汀, Justin Timberlake

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