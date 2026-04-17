被票選「最虛偽藝人」第一名！　陳曉東無奈發聲：我只是喜歡笑

記者陳芊秀／綜合報導

香港歌手陳曉東近日接受電台節目專訪，大談入行30年的心路歷程。過去他曾被網路票選「最虛偽藝人」第一名，首度坦言感到無奈，反問：「我虛偽在什麼地方？我只是喜歡笑，笑不等於虛偽。」

▲陳曉東在香港接受電台節目專訪，暢談入行30年心路歷程。（圖／翻攝自微博）

綜合港媒報導，陳曉東上香港商業電台節目《又係時候同一天講再見》，與主持人陳志雲暢談踏入演藝圈30年來的經歷。談及曾被網路票選「最虛偽藝人榜」第一名，坦言面對批評感到無奈，並說：「我虛偽在什麼地方？我只是喜歡笑，只是不懂回答你的問題；我笑，不等於我虛偽。」而他也承認自己不太懂得避忌，拖便大方公開，，甚至一度懷疑自己是否真的適合吃演藝圈這行飯。

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▲陳曉東曾被票選「最虛偽藝人」第一名，無奈回應：「我只是喜歡笑。」（圖／翻攝自微博）

陳曉東2003年在已故台灣影劇大亨楊登魁力邀下，演出電視劇《倩女幽魂》，意外打開大陸市場，現在與台灣老婆和兩名女兒定居北京。他節目中提到置產心得，當年為爸爸在上海置產，因梁朝偉代言導致房價大漲，結果得花更高價格買房，當時在機場遇見梁朝偉，還笑著向對方說：「都是因為你，收那麼高的廣告費，很多錢都給了你。」他表示那段經歷讓他學會對家庭負責。