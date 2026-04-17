HOLD住姐澳門行坦言重大轉變　周深過肩摔讓她驚呆

記者葉文正／台北報導

真人實境綜藝節目《奔跑吧》第13季節目成員包括李晨、鄭愷、沙溢、白鹿、周深、范丞丞、宋雨琦、張真源等，第13季更加入新血孟子義及李昀銳。延續熱血競技、幽默搞笑風格，加上各集還有特別來賓參與各項任務挑戰，透過分組或個人戰鬥，藝人們以體力、機智、團隊合作投入到戶外競技真人秀，過程中將拚搏精神發揮到極致，相當過癮。

▲謝依霖(左)與周深。（圖／中天提供）

而藝人謝依霖（Hold住姐）也是第13季的來賓之一，她回憶當初參與節目，印象最深刻的就是在澳門大啖美食，「吃到非常飽，甚至有點想吐」，但她也直呼過程相當開心，能一邊欣賞美景、一邊享受當地美食，讓整趟錄影充滿樂趣。謝依霖也透露：「外景節目最大的挑戰其實不是任務本身，而是如何在確保精彩的狀況下，自己不受傷、別人也不受傷」，她坦言每次錄影都需要高度專注、完全投入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝依霖(右)坦承生活有重大轉變。（圖／中天提供）



節目中有一個遊戲環節，是節目組搭建八角籠場景，讓藝人們在有限的空間內進行蒙眼撕名牌，因為視線受阻反而大幅提升緊張感，對每個人的體力及專注力也是一大考驗。謝依霖也打趣地分享，體驗高強度的挑戰過程，讓她見識到周深的驚人體力，不僅在遊戲中閃躲自如，還可以把范丞丞過肩摔，令她至今都印象深刻，也佩服他「真的很能撐」。她過去曾多次錄製《奔跑吧》，但都與周深擦肩而過，這次終於有機會同場錄影更成為好友，讓她相當欣喜：「我真的很開心能跟他做朋友。」

謝依霖認為《奔跑吧13》是一個老牌又真實的實境秀，每次錄節目時，最好看的點是大家都很認真、很真實的享受在遊戲裡頭，讓人一看就會感受到大家很投入，「不是做效果，是真的很認真在玩」，也才能呈現出最自然的節目笑點，她個人也非常推薦週末時可以闔家一起收看。

被問及近況，謝依霖分享近期工作比較多，生活重心也開始轉變，過去她將大部分的時間投入家庭，陪伴孩子成長、建立安全感，因為她抱持著「媽媽是孩子的第一個學校」，隨著孩子逐漸長大有自己的生活圈，她的階段性任務也告一段落，所以也比較能放心地把重心拉回工作，投入更多時間去實現自己想做的事。