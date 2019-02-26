劉德華「被代言」淨水器求償924萬！　業者嫌太貴辯：你沒損失

記者劉宜庭／綜合報導

劉德華出道37年，唱紅許多膾炙人口的歌曲，其中《忘情水》更是生耳熟能詳的代表歌曲。不料，有不肖廠商動歪腦筋，盜用照片宣稱他是淨水器產品代言人，被劉德華提告求償人民幣201萬元（約台幣924萬元）。對此，業者則辯稱沒有侵權，就算真侵權了，劉德華也沒有什麼損失，認為對方要求的賠償金額過高。

▲劉德華「被代言」淨水器，向業者求償台幣924萬元。（圖／資料照／台灣映藝提供）

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早在2016年時，劉德華的經紀公司就曾發出2封聲明函，內容各敘述了有2家淨水器公司盜用劉德華的照片，在網路及微信平台以及媒體間流傳、發布代言淨水器的廣告宣傳。經紀公司強調：「實為杜撰的虛假廣告與不實新聞。」呼籲粉絲提高警覺不要受騙，同時提醒盜用廠商此舉已經侵犯了肖像權、姓名權、名譽權等權利，將進行調查並保留法律追訴權。

據陸媒《南方都市報》報導，劉德華和經記公司在2016年12月到2018年3月間，陸續發現浙江某科技公司在未經授權的狀態下，使用劉德華的肖像、簽名在淨水器相關產品及包裝盒上，並透過官網和拍賣網站進行宣傳、販售，同時還在北京懸掛巨型廣告牌。

因此，劉德華方向該廠商提告，求償經濟損失人民幣200萬元及合理費用人民幣1萬元，並且公開賠禮道歉，此案在25日正式於杭州互聯網法院審理。劉德華和經記公司強調，其演藝事業超過30年，肖像和姓名具有極高聲譽和商業價值，卻遭科技公司以營利為目的，且未經許可的情況下擅自使用、欺騙誤導消費者。

對此，業者則辯稱，他們是透過其他公司合法取得照片的使用權，沒有侵權，即便真的侵權了，也沒有造成劉德華損失，認為對方主張的賠償金額太高了。