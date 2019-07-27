子瑜自拍曝光「漸層紫髮」美炸！　仔細一看照片有破綻

記者吳睿慈／綜合報導

台灣女孩周子瑜以韓團TWICE出道，五官精緻、身材高挑，是很多人心中的女神，一舉一動都受到關注，就連自拍照也常常引起讚嘆。她27日在官方Instagram上傳幾張新造型，頂著一頭紫色的漸層髮色，好奇提問：「你們覺得哪個髮色會較適合我呢？」淡妝配上宛如仙女般的髮色，外貌再度升級引起讚嘆。

▲▼子瑜突然PO出一系列漸層紫髮的自拍。（圖／翻攝自TWICE IG）



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子瑜27日在IG更新數張自拍照，她原本是一頭棕色頭髮，卻無預警換成漸層的紫髮，露出甜美笑容，附上各種角度的自拍，長髮及肩、鮮豔的髮色亮眼，令人為之一亮。不過定眼一看，她PO出照片其實有小破綻，髮尾部分露出些微棕色的頭髮，其實，她只是用了變髮軟體，「以為我真的染髮了吧，抱歉，只是試用了軟體的效果。」與粉絲開個小玩笑，轉換髮色，但突然換成紫髮，依舊令歌迷感到煥然一新。

▲子瑜是用頭髮變色軟體自拍，仔細一看照片其實有些地方沒上色完全。（圖／翻攝自TWICE IG）



事實上，子瑜從剛出道時年僅16歲，隨著年紀增長，當初的稚嫩氣息退去，已漸漸有了成熟女人的韻味，五官更是越來越精緻，而她去年在美國電影網站「TC Candler」拿下全球最美臉蛋第二名，今年同樣也擠入提名名單，知名度居高不下。