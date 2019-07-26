速水茂虎道學習「靠帥臉殺價」　嘴甜喊：姊姊好漂亮

記者吳睿慈／綜合報導

日本男神速水茂虎道長相帥氣有著一手好廚藝，擄獲許多師奶粉絲的心。他26日3度公開訪台，聊起上次來台造訪濱江市場的經驗，意猶未盡表示「台灣市場的水果尺寸都很大，在日本比較少看到這麼大的水果。」現場向記者提問「還有哪裡的市場可以逛逛嗎」，對於體驗在地特有文化相當津津樂道。

▲▼速水茂虎道上次訪台逛市場。（圖／台灣美食展提供）



速水茂虎道為代言一年一度台灣美食展，26日再次訪台，抽空接受媒體訪問，他性格親切且健談，侃侃分享著上次逛濱江市場的體驗，「有很多在日本看不到的大尺寸水果，這方面覺得感到很新鮮，我還有看到一個賣西瓜的大叔，很有元氣地叫賣著，真的很特別。」當得知台灣市場特有的人情味特色「殺價」，他驚訝地表示：「我從來沒有試過。」他瞪大眼睛問道：「可以跟我講秘訣嗎？」

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▲速水茂虎道學習殺價秘訣。（圖／記者張一中攝）



現場有記者推薦「可以用帥臉撒嬌」，速水茂虎道立刻大笑：「用外觀當我的武器嗎？如果我這樣做大家會覺得我很怪，但我下次會試試看。」最後學到一句「姊姊長得很漂亮」，他點點頭表示學會訣竅，打算下次學以致用。

▲速水茂虎道熱愛做菜，曾在日本自己煮台式火鍋、菜脯蛋。（圖／記者張一中攝）



速水茂虎道熱愛研究食材、做菜，曾在日本下廚嘗試製作台式火鍋、菜脯蛋，但台灣美食太好吃，他自爆上次來台不小心吃得太多，這次訪台前還先跑步塑身，對於管理身材有自己的一套步驟，「如果覺得吃太多，我就會吃少一點，之前有定期在運動，只是現在比較少了。」

▲速水茂虎道家裡廚房各種用途的廚具一應俱全，光是刀子就有60把。（圖／記者張一中攝）

他也分享，家裡廚房各種用途的廚具一應俱全，光是刀子就有60把，「我還有一個100人用的大鍋子，在拍攝《女王偵訊室》時，我有用那個鍋子煮飯給大家吃。」切菜、下鍋炒等步驟，皆是由他親力親為，強調「我沒有偷懶喔，連食譜都是我發想的。」下月屆滿35歲，速水茂虎道幽默許願：「希望明年美食展代言人也是我。」他明日將在美食展與粉絲相會。

▲速水茂虎道許願明年還要來台灣代言。（圖／記者張一中攝）