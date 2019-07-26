男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟神準診斷出0.0001機率

記者吳睿慈／綜合報導

南韓視帝池晟相隔1年回歸電視劇《天才醫生車耀漢》，飾演一名能力出眾的痛症科醫生，卻因對病人用藥過量被判入牢，開播便精彩演出一名囚犯罹患罕見遺傳疾病「法布瑞氏症」，四肢末端長滿紅疹，卻診斷不出任何異狀，池晟僅用肉眼就診斷出機率的罹病機率，播岀2集突破10%收視率，成為這檔播岀的戲劇黑馬。

▲池晟新戲飾演天才醫生，肉眼看出0.0001的患病機率 。（圖／愛奇藝台灣站提供）



《天才醫生車耀漢》第二集講述罕見遺傳疾病「法布瑞氏症」，一名男性囚犯罹患罕見遺傳疾病「法布瑞氏症」，四肢末端長滿紅疹、不時發燒，卻診斷不出任何異狀，隨著病症越來越嚴重，他的生命也逐漸受到威脅，而劇中飾演「天才醫生」的池晟僅用肉眼就診斷出機率只有0.00001%罹患的疾病「法布瑞氏症」，怎料，住院醫生不願相信他判斷出的病名，遲遲沒有做出正確診斷。

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▲▼一名囚犯罹患罕見疾病，病情在監獄裡發作。（圖／愛奇藝台灣站提供）



直到該名男性囚犯的爸爸證實，他的媽媽40歲便因腎臟衰竭死去，姊姊也有類似症狀在不久前過世，哥哥目前也在病院裡洗腎、生命垂危，但3個家人都沒有查出真正病因，爸爸只是一直認為他們在裝病，如今該名男性犯人的症狀一模一樣，證實他們都患有罕見遺傳疾病「法布瑞氏症」。

▲《天才醫生車耀漢》女主角由李世榮擔任。（圖／愛奇藝台灣站提供）

戲劇至今播岀2集，收視率表現出眾，而池晟再次穿上囚衣，不同於《被告人》的詮釋，他這次飾演一名天才醫生，劇情新穎、刺激，討論度爆表。該劇每週六、日在愛奇藝台灣站上架播岀。