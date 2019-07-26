ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟神準診斷出0.0001機率

記者吳睿慈／綜合報導

南韓視帝池晟相隔1年回歸電視劇《天才醫生車耀漢》，飾演一名能力出眾的痛症科醫生，卻因對病人用藥過量被判入牢，開播便精彩演出一名囚犯罹患罕見遺傳疾病「法布瑞氏症」，四肢末端長滿紅疹，卻診斷不出任何異狀，池晟僅用肉眼就診斷出機率的罹病機率，播岀2集突破10%收視率，成為這檔播岀的戲劇黑馬。

▲▼男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟看出0.0001機率 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲池晟新戲飾演天才醫生，肉眼看出0.0001的患病機率 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《天才醫生車耀漢》第二集講述罕見遺傳疾病「法布瑞氏症」，一名男性囚犯罹患罕見遺傳疾病「法布瑞氏症」，四肢末端長滿紅疹、不時發燒，卻診斷不出任何異狀，隨著病症越來越嚴重，他的生命也逐漸受到威脅，而劇中飾演「天才醫生」的池晟僅用肉眼就診斷出機率只有0.00001%罹患的疾病「法布瑞氏症」，怎料，住院醫生不願相信他判斷出的病名，遲遲沒有做出正確診斷。

請繼續往下閱讀...

▲▼男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟看出0.0001機率 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼一名囚犯罹患罕見疾病，病情在監獄裡發作。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟看出0.0001機率 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

直到該名男性囚犯的爸爸證實，他的媽媽40歲便因腎臟衰竭死去，姊姊也有類似症狀在不久前過世，哥哥目前也在病院裡洗腎、生命垂危，但3個家人都沒有查出真正病因，爸爸只是一直認為他們在裝病，如今該名男性犯人的症狀一模一樣，證實他們都患有罕見遺傳疾病「法布瑞氏症」。

▲▼男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟看出0.0001機率 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲《天才醫生車耀漢》女主角由李世榮擔任。（圖／愛奇藝台灣站提供）

戲劇至今播岀2集，收視率表現出眾，而池晟再次穿上囚衣，不同於《被告人》的詮釋，他這次飾演一名天才醫生，劇情新穎、刺激，討論度爆表。該劇每週六、日在愛奇藝台灣站上架播岀。

520想碰運氣！公車猛牽「白衣胸妹」 他秒脫單...網暴動：逼我坐公車？

推薦閱讀

有彬、旻奎奪命連環call！《101》李鎭赫直播手機狂震：不要打來

有彬、旻奎奪命連環call！《101》李鎭赫直播手機狂震：不要打來

潤娥12年終於演電影女主角！少時悄現身⋯太妍衝前獻花跑走

潤娥12年終於演電影女主角！少時悄現身⋯太妍衝前獻花跑走

秀英男友鄭敬淏留長髮！　轉當歌手合作「靈魂伴侶」

秀英男友鄭敬淏留長髮！　轉當歌手合作「靈魂伴侶」

速水茂虎道學習「靠帥臉殺價」　嘴甜喊：姊姊好漂亮

速水茂虎道學習「靠帥臉殺價」　嘴甜喊：姊姊好漂亮

專訪／AKB48人太多「這點出錯」　加藤玲奈約吃橫山由依花9年

專訪／AKB48人太多「這點出錯」　加藤玲奈約吃橫山由依花9年

小分隊專輯做一半喊卡！燦烈驚爆「動聲帶手術」　世勳也嚇壞

小分隊專輯做一半喊卡！燦烈驚爆「動聲帶手術」　世勳也嚇壞

「賴冠霖安慰Cube職員」對話曝光！　她淚崩：會好起來的

「賴冠霖安慰Cube職員」對話曝光！　她淚崩：會好起來的

雷／《WWW》結局太猛了！　呼應劇名涵義⋯PTT讚爆：神劇

雷／《WWW》結局太猛了！　呼應劇名涵義⋯PTT讚爆：神劇

大無限樂團10月登台！　點名感謝F.I.R.：意想不到的禮物

大無限樂團10月登台！　點名感謝F.I.R.：意想不到的禮物

JYP簽約失敗了！12歲宋智雅「撞臉秀智+子瑜」：想當高爾夫選手

JYP簽約失敗了！12歲宋智雅「撞臉秀智+子瑜」：想當高爾夫選手

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

閃亮亮愛情片瘋傳30天…　「IG情侶閃照全刪光」爆分手黃包包！

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

10年男友痛失孩分手…她詭笑：太寵你了　《不能是朋友》恐怖情人嚇壞網

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪！《不能是朋友》床戲破道德尺度

MOMO、定延未經JYP同意偷開直播　「娜璉剛洗完只穿浴袍」意外曝光嚇翻！

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

池晟, 天才醫生車耀漢

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 搶下許志安檔期！　男星爆劈5女…連累搭檔「16年首場紅館演唱會」取消
  2. 《河谷鎮》CP爆分手　莉莉一句話嗆爆媒體...明星好友全鼓掌
  3. 玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬
  4. 懷孕8個月身中16刀死亡　瑪格羅比自薦演女神「莎朗蒂」昆汀：誰惡搞我？
  5. 安以軒卸貨一週「狂鏟6KG」嚇壞老公　超豪華月子餐曝光！
  6. 申彗星8月31日來台寵粉絲！開出罕見福利「雙眼對視」
  7. 男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟神準診斷出0.0001機率
  8. 辣妹合唱團巡演一結束　維多利亞爆回歸…完成18年合體約定
  9. 32歲楊冪穿白襯衫「前凸後翹」身材逆天！　網讚：要命的大長腿
  10. 快訊／金馬56終身成就獎得主出爐！武打巨星王羽、金獎導演王童：非常幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366