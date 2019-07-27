防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演藝圈競爭激烈，也因此有不少偶像磨出好情感，尤其是同年齡的藝人常會聚在一起，因而產生「95line」、「97line」等好友稱號。防彈少年團成員柾國生於1997年，時常與同年好友車銀優、GOT7有謙、NCT在玹等人相聚，恰好近日車銀優正在趕拍戲劇《新入史官丘海昤》，為了替對方應援，他大方送上咖啡車餐車，好交情不在話下。

▲▼防彈柾國替「97line」車銀優打氣。（圖／翻攝自astro推特）



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車銀優近日正在趕拍新劇《新入史官丘海昤》，好友柾國為了幫他加油打氣，送上咖啡車應援，高掛著布條：「喝完咖啡拍攝加油，銀優fighting。」他幽默地用古裝劇的語氣喊話「李棽（車銀優劇中角色）來人阿」，並向車銀優所飾演的角色要求「梅花老師，也為我寫個劇本吧。」調皮的布條內容逗笑所有人。

▲「97line」私下聚會。（圖／翻攝自IG）



「97line」成員共有防彈柾國、SEVENTEEN珉奎、DK以及GOT7有謙、BamBam、車銀優、NCT在玹等人，據悉，他們有個聊天群組，彼此談心、聊天，有空時還會見面聚聚，珉奎就曾在IG貼過他們聚會照片，男神齊聚一堂，令粉絲又驚又喜。