ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演藝圈競爭激烈，也因此有不少偶像磨出好情感，尤其是同年齡的藝人常會聚在一起，因而產生「95line」、「97line」等好友稱號。防彈少年團成員柾國生於1997年，時常與同年好友車銀優、GOT7有謙、NCT在玹等人相聚，恰好近日車銀優正在趕拍戲劇《新入史官丘海昤》，為了替對方應援，他大方送上咖啡車餐車，好交情不在話下。

▲▼防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊（圖／翻攝自astro推特）

▲▼防彈柾國替「97line」車銀優打氣。（圖／翻攝自astro推特）

請繼續往下閱讀...

▲▼防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊（圖／翻攝自astro推特）

▲▼防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊（圖／翻攝自astro推特）

車銀優近日正在趕拍新劇《新入史官丘海昤》，好友柾國為了幫他加油打氣，送上咖啡車應援，高掛著布條：「喝完咖啡拍攝加油，銀優fighting。」他幽默地用古裝劇的語氣喊話「李棽（車銀優劇中角色）來人阿」，並向車銀優所飾演的角色要求「梅花老師，也為我寫個劇本吧。」調皮的布條內容逗笑所有人。

▲▼防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊（圖／翻攝自astro推特）

▲「97line」私下聚會。（圖／翻攝自IG）

「97line」成員共有防彈柾國、SEVENTEEN珉奎、DK以及GOT7有謙、BamBam、車銀優、NCT在玹等人，據悉，他們有個聊天群組，彼此談心、聊天，有空時還會見面聚聚，珉奎就曾在IG貼過他們聚會照片，男神齊聚一堂，令粉絲又驚又喜。

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

推薦閱讀

JYP簽約失敗了！12歲宋智雅「撞臉秀智+子瑜」：想當高爾夫選手

JYP簽約失敗了！12歲宋智雅「撞臉秀智+子瑜」：想當高爾夫選手

秀英男友鄭敬淏留長髮！　轉當歌手合作「靈魂伴侶」

秀英男友鄭敬淏留長髮！　轉當歌手合作「靈魂伴侶」

專訪／AKB48人太多「這點出錯」　加藤玲奈約吃橫山由依花9年

專訪／AKB48人太多「這點出錯」　加藤玲奈約吃橫山由依花9年

張基龍誘惑林秀晶：想把扣子開更低！　見面會計劃ing

張基龍誘惑林秀晶：想把扣子開更低！　見面會計劃ing

男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟神準診斷出0.0001機率

男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟神準診斷出0.0001機率

雷／《WWW》結局太猛了！　呼應劇名涵義⋯PTT讚爆：神劇

雷／《WWW》結局太猛了！　呼應劇名涵義⋯PTT讚爆：神劇

大無限樂團10月登台！　點名感謝F.I.R.：意想不到的禮物

大無限樂團10月登台！　點名感謝F.I.R.：意想不到的禮物

潤娥12年終於演電影女主角！少時悄現身⋯太妍衝前獻花跑走

潤娥12年終於演電影女主角！少時悄現身⋯太妍衝前獻花跑走

「賴冠霖安慰Cube職員」對話曝光！　她淚崩：會好起來的

「賴冠霖安慰Cube職員」對話曝光！　她淚崩：會好起來的

速水茂虎道學習「靠帥臉殺價」　嘴甜喊：姊姊好漂亮

速水茂虎道學習「靠帥臉殺價」　嘴甜喊：姊姊好漂亮

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

林志玲婚後「分居兩地」　AKIRA深夜揪隊友喝酒談心…知情者曝內幕

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

男偶像疑失手上傳接吻照！女友意外公開　秒刪除已被存檔

獨家／Lulu、阿達「4年情斷」分手　友人：金曲前聚少離多！

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

獨／Lulu、阿達四年情斷　吳宗憲鬆口揭露分手原因

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

防彈柾國, 車銀優, 防彈, 柾國

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊
  2. 陳為民鬼月出鬼書　「好兄弟」找上女編輯半夜靈異事件窮出
  3. 大S 5歲女兒小玥兒暴風抽高！超過180cm汪小菲腰部　網狂讚：基因太好
  4. 劉昊然、宋祖兒大婚金縷衣美cry！新郎當晚給休書告白一秒轉虐
  5. 《這就是街舞》徐少麟發片！　撕標籤「不當小羅志祥」
  6. 鐵齒玩碟仙沒歸位！　陰陽眼同學失控爆哭：趕快走…她發毛曝恐怖下場
  7. 吳宗憲大讚：巨匠級的演唱！　「聽你唱，心裡有癢起來」
  8. 強尼戴普流血燒傷進醫院！拿出證據再控前妻「恐怖行徑」
  9. EXO粉絲應援分心...「他」突站出來指揮！歌迷一看嚇到：是天團大前輩
  10. 上戶彩生下二胎兒子！　「放浪兄弟」HIRO報喜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366