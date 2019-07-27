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速水茂虎道現身美食展！　寵台粉繫圍裙全場爆尖叫

記者吳睿慈／綜合報導

日本男神速水茂虎道為「2019台灣美食展」訪台，27日在世貿一館舉辦粉絲見面會，現場吸引百位死忠粉絲到場支持，他展現貼心性格，為幸運粉絲穿上圍裙，還特地從日本挑選禮物送出，暖男行徑直接圈粉，惹得現場連連尖叫聲。

▲▼速水茂虎道現身美食展！　暖男幫全場爆尖叫。（圖／台灣美食展提供）

▲速水茂虎道現身「2019台灣美食展」。（圖／台灣美食展提供）

此次代言「2019台灣美食展」，速水茂虎道特別在1個月前提早訪台，希望藉此深入了解台灣美食，特地走訪台北大稻埕與濱江果菜市場，他在大稻埕發現許多精美的食器、喝了台灣具代表性的「文山包種」與「東方美人」茶，而到訪濱江果材市場時，芒果、荔枝、蓮霧、釋迦、鳳梨等水果吸引他駐足品嚐，新鮮的蔬菜讓他讚嘆不已。

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▲▼速水茂虎道現身美食展！　暖男幫全場爆尖叫。（圖／台灣美食展提供）

▲速水茂虎道幫粉絲繫圍裙。（圖／台灣美食展提供）

見面會上，他除了分享上次的食旅體驗，也親自帶來在市場以及回到日本購買的小禮物，準備多項精美禮物送給粉絲，而他相當親民，不僅親自為幸運粉絲穿上圍裙，還為每個合照拍攝拍立得的粉絲屬名，暖男行徑獲得好評。

▲▼速水茂虎道現身美食展！　暖男幫全場爆尖叫。（圖／台灣美食展提供）

▲速水茂虎道現身「2019台灣美食展」大啖美食。（圖／台灣美食展提供）

特別的是，粉絲也準備了生日蛋糕為即將過生日的速水慶生，整場見面會在美食與笑聲中結束，而他直到最後都謹記著「宣傳大使」的身份，不忘叮嚀大家要到台灣美食展逛逛，也期待明年能再次在「台灣美食展」與大家相見。

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