ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大無限樂團10月登台！　點名感謝F.I.R.：意想不到的禮物

記者吳睿慈／綜合報導

日本樂團「Do As Infinity大無限樂團」迎接出道20周年，10月27日將在ATT SHOW BOX大直舉辦台北公演，連續4年來台開唱，對他們來說意義非凡，主唱伴都美子曾多次表示：「演唱《深邃森林》時，歌迷們總是一起大合唱，真的很厲害！」 而日前F.I.R.飛兒樂團為祝賀他們20週年，獻上中文翻唱影片，他們也藉此表達謝意，感動表示「意想不到的禮物」。

▲▼大無限樂團10月登台！　點名感謝F.I.R.：意想不到的禮物（圖／avex taiwan）

▲大無限樂團10月登台。（圖／avex taiwan提供）

Do As Infinity大無限樂團出道20周年，F.I.R.飛兒樂團便分享一段中文重新翻唱人氣歌曲《深邃森林》的影片，勾起許多7、8年級生的回憶，短短1週超過1.6萬次觀看，引起網友熱烈討論，留言表示「超好聽！真的是回憶殺」、「犬夜叉！小時候的回憶啊」。

請繼續往下閱讀...

得知消息後，Do As Infinity大無限樂團也隨即在臉書、推特上分享轉發並表示：「謝謝F.I.R.飛兒樂團，收到了你們的祝福，這個意想不到的禮物令我們感到非常驚喜！」而他們日前接受日本媒體訪問時，談論到出道20年以來的變化，主唱伴都美子笑道:「這20年以來音樂界變化萬千，未來也不知道會變什麼樣子，但是大無限樂團不會變！」大渡亮附和道：「我們只想做屬於我們風格特色的音樂，這樣的信念從首張單曲《橙色的夢》以來都沒有變！未來只想腳踏實地的走好我們音樂路！」門票將在29日中午12點半於全台ibon售票系統機台及網站開始售票，分為VIP站票3000元以及一般站票2500元。

隔5年再現！90歲爺長「粉瘤火山」　土色膿漿爆噴網狂重播：超療癒

推薦閱讀

潤娥12年終於演電影女主角！少時悄現身⋯太妍衝前獻花跑走

潤娥12年終於演電影女主角！少時悄現身⋯太妍衝前獻花跑走

JYP簽約失敗了！12歲宋智雅「撞臉秀智+子瑜」：想當高爾夫選手

JYP簽約失敗了！12歲宋智雅「撞臉秀智+子瑜」：想當高爾夫選手

雷／《WWW》結局太猛了！　呼應劇名涵義⋯PTT讚爆：神劇

雷／《WWW》結局太猛了！　呼應劇名涵義⋯PTT讚爆：神劇

秀英男友鄭敬淏留長髮！　轉當歌手合作「靈魂伴侶」

秀英男友鄭敬淏留長髮！　轉當歌手合作「靈魂伴侶」

小分隊專輯做一半喊卡！燦烈驚爆「動聲帶手術」　世勳也嚇壞

小分隊專輯做一半喊卡！燦烈驚爆「動聲帶手術」　世勳也嚇壞

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

Xiumin軍隊心繫EXO開唱：沒人受傷吧？　群組對話暖炸

Xiumin軍隊心繫EXO開唱：沒人受傷吧？　群組對話暖炸

專訪／AKB48人太多「這點出錯」　加藤玲奈約吃橫山由依花9年

專訪／AKB48人太多「這點出錯」　加藤玲奈約吃橫山由依花9年

「賴冠霖安慰Cube職員」對話曝光！　她淚崩：會好起來的

「賴冠霖安慰Cube職員」對話曝光！　她淚崩：會好起來的

有彬、旻奎奪命連環call！《101》李鎭赫直播手機狂震：不要打來

有彬、旻奎奪命連環call！《101》李鎭赫直播手機狂震：不要打來

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

閃亮亮愛情片瘋傳30天…　「IG情侶閃照全刪光」爆分手黃包包！

10年男友痛失孩分手…她詭笑：太寵你了　《不能是朋友》恐怖情人嚇壞網

MOMO、定延未經JYP同意偷開直播　「娜璉剛洗完只穿浴袍」意外曝光嚇翻！

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪！《不能是朋友》床戲破道德尺度

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

大無限樂團

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Lara：像回到10幾歲！　自誇聲音凍齡「尷尬美聲」唱《獅子王》
  2. 王瞳爆當小三…馬俊麟妻認「離家出去住」！　小孩也帶走：分開冷靜一下
  3. 贈票╱短片獲獎無數感動搬上大銀幕《光》別怕自己的「獨特」
  4. 才生完5個月！　《大學生》林舒語PO「第3胎」照片…老公一看嚇傻
  5. 大無限樂團10月登台！　點名感謝F.I.R.：意想不到的禮物
  6. JYP簽約失敗了！12歲宋智雅「撞臉秀智+子瑜」：想當高爾夫選手
  7. Joeman「3個月甩12公斤」！XXL→L明顯大消風　減肥菜單不藏私公開
  8. 兄弟啦啦隊女神大解放！峮峮寫真「尺度突破極限」
  9. 「表特麥當勞女神」拆牙套變瓜子臉！　露齒笑…網驚：第一眼差點認不出
  10. 通貨膨脹重計排名⋯1部電影票房超越《復仇者4》　網：這才是影史第一

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366