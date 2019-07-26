大無限樂團10月登台！　點名感謝F.I.R.：意想不到的禮物

記者吳睿慈／綜合報導

日本樂團「Do As Infinity大無限樂團」迎接出道20周年，10月27日將在ATT SHOW BOX大直舉辦台北公演，連續4年來台開唱，對他們來說意義非凡，主唱伴都美子曾多次表示：「演唱《深邃森林》時，歌迷們總是一起大合唱，真的很厲害！」 而日前F.I.R.飛兒樂團為祝賀他們20週年，獻上中文翻唱影片，他們也藉此表達謝意，感動表示「意想不到的禮物」。

▲大無限樂團10月登台。（圖／avex taiwan提供）



Do As Infinity大無限樂團出道20周年，F.I.R.飛兒樂團便分享一段中文重新翻唱人氣歌曲《深邃森林》的影片，勾起許多7、8年級生的回憶，短短1週超過1.6萬次觀看，引起網友熱烈討論，留言表示「超好聽！真的是回憶殺」、「犬夜叉！小時候的回憶啊」。

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得知消息後，Do As Infinity大無限樂團也隨即在臉書、推特上分享轉發並表示：「謝謝F.I.R.飛兒樂團，收到了你們的祝福，這個意想不到的禮物令我們感到非常驚喜！」而他們日前接受日本媒體訪問時，談論到出道20年以來的變化，主唱伴都美子笑道:「這20年以來音樂界變化萬千，未來也不知道會變什麼樣子，但是大無限樂團不會變！」大渡亮附和道：「我們只想做屬於我們風格特色的音樂，這樣的信念從首張單曲《橙色的夢》以來都沒有變！未來只想腳踏實地的走好我們音樂路！」門票將在29日中午12點半於全台ibon售票系統機台及網站開始售票，分為VIP站票3000元以及一般站票2500元。