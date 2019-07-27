偶像偏瘦得人疼⋯　裵珍映認了：Wanna One時餓到暈倒2次

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體Wanna One結束官方活動後，11位成員回歸隸屬的經紀公司，經過半年的準備，「小狼」裵珍映在7月正式以團體CIX出道，積極展開宣傳活動，他們近日登上節目《為何來我家》，大前輩金希澈前來為他們解惑，裵珍映卻被成員意外曝光過去在Wanna One團裡活動時，曾經餓到暈倒2次，令人不捨。

▲金希澈心疼偶像為了維持體態餓肚子。（圖／翻攝自《為何來我家》）



偶像外表光鮮亮麗，背後其實做了非常多努力，為了維持體態，食量少、運動量大，常常爆出身體健康狀況。金希澈身為樂壇大前輩，也曾做過極端的減肥法，「我在Super Junior初期的時候，只吃豆腐撐過去，所以很擔心偶像暈倒，一旦餓的話，就發揮不了力量了。」希望透過自身經驗告誡CIX別餓肚子。

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▲裵珍映承認，之前Wanna One時，餓到暈倒2次。（圖／翻攝自《為何來我家》）



此話一出，CIX老么炫晳心有戚戚焉爆料：「珍映哥也是，因為餓肚子暈倒過，因為那時候在Wanna One活動時，瘦一點比較受到喜愛，什麼都沒有吃，大概有2、3次貧血暈倒。」裵珍映坦言：「餓肚子的話就會貧血。」他透露自己只是想著要帶來有成長的面貌。這段幕後曝光後，再度驗證偶像背後辛苦的血淚史，粉絲也心疼直呼「那麼瘦了還要餓肚子」、「太辛苦了」。