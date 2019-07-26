JYP簽約失敗了！12歲宋智雅「撞臉秀智+子瑜」：想當高爾夫選手

記者吳睿慈／綜合報導

南韓童星宋智雅曾與爸爸宋鍾國一起參與《爸爸！我們去哪裡？》錄製，當年7歲的小女孩已經長成12歲的少女，自爸爸與媽媽離婚後，她便與媽媽住在一起，25日母女倆出演節目《happy together4》，談起一家人的相處，她自在地表示：「我很常打電話給爸爸，一天大概2、3次。」並未因父母離婚影響感情，而她運動神經像到爸爸，足球、高爾夫球樣樣都行，外貌、能力具備，連JYP都搶著簽約。

▲宋智雅當初一系列畫報曝光時，被韓網友認證像秀智及子瑜。（圖／翻攝自IG）



宋智雅的媽媽曾在IG曝光一系列畫報拍攝照，她的長相清秀可人，加上身材高挑纖細，有著模特兒般的完美比例，被指長得像秀智，就連JYP娛樂都直接打電話表示「簽約吧」，媽媽補充：「J公司連開會都不用，直接表示想要簽約。」宋智雅也在節目上證實，確實有收到邀約，「我當然也想要進去，畢竟是大型公司，但一旦簽約我就無法去高爾夫練習場了，我現在對高爾夫很有興趣。」年僅12歲的她最長距離可打到200公尺，水準比同齡的小孩還好，未來想當高爾夫選手，因此拒絕JYP。

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▲宋智雅以後想當高爾夫選手，拒絕JYP簽約。（圖／翻攝自KBS）



▲宋智雅的實力驚艷全炫茂。（圖／翻攝自KBS）



爸爸宋鍾國是足球國手，宋智雅運動神經遺傳到爸爸，不僅高爾夫實力出眾，連足球技術都是一流，具備十項才能。而她與媽媽感情要好，媽媽常跟她說「妳以後要生個像妳的女兒」，但她總是會表示「幹嘛講這種毛骨悚然的話」，爆笑自爆「我的個性其實沒有很好，因為像媽媽。」反將媽媽一軍，逗笑所有主持人與嘉賓。

▲12歲宋智雅小小年紀，運動神經出眾。（圖／翻攝自KBS）