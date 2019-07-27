ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

EXO演唱會上⋯允浩劇透應援闖禍了！　粉絲崩潰：哥太熱情

記者吳睿慈／綜合報導

南韓大勢團體EXO上周以首爾為起點展開第5次亞洲巡演，26日開啟本次巡迴第4場演唱會，在KSPO DOME與粉絲同歡，公司前輩鄭允浩也是坐上席、享受演唱會，爆笑的是，當鄭允浩被cue到時，他竟無預警的舉起粉絲準備的手幅，意外提前曝光安可應援驚喜，讓台下歌迷一陣傻眼，無奈表示「這哥太熱情了」，笑翻所有人。

▲▼EXO演唱會上⋯允浩劇透應援闖禍了！　粉絲傻眼：哥太熱情。（圖／翻攝自theqoo、SM IG）

▲▼EXO演唱會上，允浩劇透舉起安可應援手幅，粉絲崩潰。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼EXO演唱會上⋯允浩劇透應援闖禍了！　粉絲傻眼：哥太熱情。（圖／翻攝自theqoo、SM IG）

請繼續往下閱讀...

鄭允浩總有燃燒不完的熱情，對每件事情都是百分之百投入，被封為「熱情富翁」。他26日現身支持師弟EXO專場開唱，演唱會還在進行中，他被cue起來打招呼，卻一併舉著粉絲打算在安可時舉起的手幅，一臉正經地提早曝光內容「時間流逝、季節變換，我們一直都在這」，令全場粉絲當場愣住。

▲▼EXO演唱會上⋯允浩劇透應援闖禍了！　粉絲傻眼：哥太熱情。（圖／翻攝自theqoo、SM IG）

▲允浩、NCT現身EXO演唱會。（圖／翻攝自SM IG）

鄭允浩突然其來的「劇透」，粉絲也沒輒，無奈在網路上留言「哥哥太熱情了」，但也有人稱讚他實在太可愛，形容他熱情過度闖禍了。EXO連續兩週在首爾開唱，6天公吸引9萬觀眾，26日當天除了允浩到場，師弟NCT也默默坐在台下，家族深厚感情溢於言表。

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

推薦閱讀

大無限樂團10月登台！　點名感謝F.I.R.：意想不到的禮物

大無限樂團10月登台！　點名感謝F.I.R.：意想不到的禮物

潤娥12年終於演電影女主角！少時悄現身⋯太妍衝前獻花跑走

潤娥12年終於演電影女主角！少時悄現身⋯太妍衝前獻花跑走

秀英男友鄭敬淏留長髮！　轉當歌手合作「靈魂伴侶」

秀英男友鄭敬淏留長髮！　轉當歌手合作「靈魂伴侶」

防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊

防彈柾國替「97line」車銀優打氣！　片場送應援：來人啊

速水茂虎道學習「靠帥臉殺價」　嘴甜喊：姊姊好漂亮

速水茂虎道學習「靠帥臉殺價」　嘴甜喊：姊姊好漂亮

張基龍誘惑林秀晶：想把扣子開更低！　見面會計劃ing

張基龍誘惑林秀晶：想把扣子開更低！　見面會計劃ing

男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟神準診斷出0.0001機率

男子四肢長滿紅疹⋯罕見病殺死2人！　池晟神準診斷出0.0001機率

雷／《WWW》結局太猛了！　呼應劇名涵義⋯PTT讚爆：神劇

雷／《WWW》結局太猛了！　呼應劇名涵義⋯PTT讚爆：神劇

「賴冠霖安慰Cube職員」對話曝光！　她淚崩：會好起來的

「賴冠霖安慰Cube職員」對話曝光！　她淚崩：會好起來的

JYP簽約失敗了！12歲宋智雅「撞臉秀智+子瑜」：想當高爾夫選手

JYP簽約失敗了！12歲宋智雅「撞臉秀智+子瑜」：想當高爾夫選手

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

林志玲婚後「分居兩地」　AKIRA深夜揪隊友喝酒談心…知情者曝內幕

男偶像疑失手上傳接吻照！女友意外公開　秒刪除已被存檔

獨家／Lulu、阿達「4年情斷」分手　友人：金曲前聚少離多！

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

獨／Lulu、阿達四年情斷　吳宗憲鬆口揭露分手原因

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

允浩, EXO

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 衣服如何維持三天不臭？　男星曝洗澡時做一件事馬上搞定
  2. 林志玲放閃愛上AKIRA 4個特質！夢想「龍鳳胎」神秘笑：老天爺有聽到
  3. EXO演唱會上⋯允浩劇透應援闖禍了！　粉絲崩潰：哥太熱情
  4. 艾成被嫌太窮打槍王瞳婚事　命理師爆：他有富商命！
  5. 有雷／《WWW》完美結局後　「30代職業女性」現實是否真有如此美好？
  6. 獨家／謝佳見連換4公司「不怕被說難搞」　鐵心離開華研
  7. Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了
  8. 剛傳分手！閃亮亮「趴床自拍❤」：喜歡…黃包包下秒動作閃炸　無P身材曝光
  9. 林志玲婚後51天首露面！甜笑「挺肚」給拍正面回應懷孕
  10. 郎祖筠嫁老外英文嚇嚇叫　上台挑戰英文程度大「落漆」！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366