EXO演唱會上⋯允浩劇透應援闖禍了！　粉絲崩潰：哥太熱情

記者吳睿慈／綜合報導

南韓大勢團體EXO上周以首爾為起點展開第5次亞洲巡演，26日開啟本次巡迴第4場演唱會，在KSPO DOME與粉絲同歡，公司前輩鄭允浩也是坐上席、享受演唱會，爆笑的是，當鄭允浩被cue到時，他竟無預警的舉起粉絲準備的手幅，意外提前曝光安可應援驚喜，讓台下歌迷一陣傻眼，無奈表示「這哥太熱情了」，笑翻所有人。

▲▼EXO演唱會上，允浩劇透舉起安可應援手幅，粉絲崩潰。（圖／翻攝自theqoo）



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鄭允浩總有燃燒不完的熱情，對每件事情都是百分之百投入，被封為「熱情富翁」。他26日現身支持師弟EXO專場開唱，演唱會還在進行中，他被cue起來打招呼，卻一併舉著粉絲打算在安可時舉起的手幅，一臉正經地提早曝光內容「時間流逝、季節變換，我們一直都在這」，令全場粉絲當場愣住。

▲允浩、NCT現身EXO演唱會。（圖／翻攝自SM IG）



鄭允浩突然其來的「劇透」，粉絲也沒輒，無奈在網路上留言「哥哥太熱情了」，但也有人稱讚他實在太可愛，形容他熱情過度闖禍了。EXO連續兩週在首爾開唱，6天公吸引9萬觀眾，26日當天除了允浩到場，師弟NCT也默默坐在台下，家族深厚感情溢於言表。