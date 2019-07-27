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EXO搖滾區有老鼠！粉絲尖叫竄逃　成員慌張：到底有幾隻？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體EXO自上週起在首爾一連舉辦6場演唱會，27日來到第5天，怎料，搖滾區突然竄出老鼠，嚇到所有歌迷尖叫竄逃，成員則是嚇傻擔心地狂問：「小心不要跌到，到底有幾隻啊？」場面荒謬又驚恐，現在網路上引起熱烈討論。

▲▼EXO搖滾區出現老鼠，粉絲尖叫竄逃。（圖／翻攝自아이돌 이슈）

▲EXO搖滾區出現老鼠，粉絲尖叫竄逃。（圖／翻攝自아이돌 이슈）

EXO於27日在KSPO DOME舉辦第5場演唱會，活動進行到一半，搖滾區卻突然爆出尖叫聲，歌迷忙著竄逃，演唱會也因此暫停，6位成員原本搞不清楚發生什麼事，開玩笑表示「好像是在看災難電影」，沒想到竟是老鼠闖入，他們先是嚇傻，接著連忙呼籲「小心不要跌到」，但台下持續騷動，伯賢忍不住問「到底有幾隻啊」，Chen也尷尬笑回：「演唱會開到一半，發生這種事我也是第一次！」

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▲▼EXO搖滾區有老鼠！粉絲尖叫竄逃　成員慌張：到底有幾隻？。（圖／翻攝自아이돌 이슈）

▲▼EXO搖滾區出現老鼠，成員也慌張，不斷呼籲「小心不要跌倒」。（圖／翻攝自아이돌 이슈）

▲▼EXO搖滾區有老鼠！粉絲尖叫竄逃　成員慌張：到底有幾隻？。（圖／翻攝自아이돌 이슈）

搖滾區突然出現老鼠，影片立刻轉發在各大網站，而EXO雖然驚慌，但嘴上不忘擔心「不要受傷」，邊關心著「老鼠的問題解決了嗎？」但台下粉絲直搖手「沒有」，還有人注意到Kai躲到一旁，場面令人哭笑不得，突如其來的騷動成為當晚的焦點。

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