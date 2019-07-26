張基龍誘惑林秀晶：想把扣子開更低！　見面會計劃ing

記者吳睿慈／綜合報導

男星張基龍主演的戲劇《請輸入檢索詞www》25日播出最後一集，他與女主角林秀晶感情開花迎來美麗的結局。戲劇播畢後，他在接受韓媒訪問，提到劇裡角色朴模建個性體貼、善解人意，他自認「個性跟模建很像，因此更能簡單地表現出演技。」結束戲劇拍攝，他將計畫展開見面會。

▲《請輸入檢索詞www》已播畢。（圖／翻攝自YG）



張基龍在戲劇《請輸入檢索詞www》飾演溫柔多情的朴模建，他與女主角相差17歲，雖是姐弟戀，但他與女方相處起來自在、不時以情話挑逗著姐姐，令觀眾好感度上升。他近日接受訪問，坦承與角色朴模建非常相似，「我對著塔美開玩笑的時候最像，不論是表情、說話口氣、氛圍等等都很相像，所以也對角色有很多共鳴感，更可以表現出演技。」

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▲張基龍在劇裡開扣子誘惑林秀晶，他自爆「想把扣子開更低」。（圖／翻攝自YG）



劇裡的撩妹台詞令粉絲不禁手腳蜷曲，張基龍笑說，並不覺得困難，反倒是被辯解結婚價值觀的對話難倒，他透露自己對結婚觀點並沒有太多想法，難以百分百理解台詞，再加上那幕的台詞數量多，他因此下了許多功夫。

▲張基龍下半年將計劃準備見面會。（圖／翻攝自YG）



至於劇裡穿著敞開胸膛的襯衫，張基龍笑說：「我其實不覺得害羞，本來還想把扣子開得更低，既然都要做了，那就要徹底誘惑塔美！」所幸拍出來的成果導演很滿意。而結束戲劇拍攝後，張基龍下半年計畫將展開見面會以及拍畫報，也希望藉由短暫的休息時間陪陪家人。