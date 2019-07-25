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雷／《WWW》結局太猛了！　呼應劇名涵義⋯PTT讚爆：神劇

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《請輸入檢索詞WWW》由張基龍、林秀晶領銜主演，兩人從甜蜜交往，面臨分手，25日播岀最終大結局，朴模建媽媽驟逝，再度牽起緣份，但兩人仍無法輕易回到彼此的身邊，直到最後3個月的沉澱，情侶倆久違重逢，迎來完美大結局。

▲繼父留了媽媽的遺物給朴模建。（圖／翻攝自tvN）

▲繼父留了媽媽的遺物給朴模建。（圖／翻攝自tvN）

朴模建媽媽驟逝，在塔美的鼓勵下，他走進靈堂見了媽媽最後一面，一直以來，他都認為媽媽不願意對外人公開自己的身份，但其實繼父知道他的存在，兩人交談後，對方把母親留下的遺物轉交給他，媽媽轉達最後的訊息：「沒辦法一起的時間，我一直都愛著你，不論是現在，或者以後都會愛著你，我的兒子。」她默默地準備著朴模建國小、國中、高中的入學禮物，就連兒子的女朋友禮物也買了，他讀著媽媽留下的信件，邊流下眼淚。

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▲▼請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝自tvN）

▲▼車賢送薛至奐入伍當兵。（圖／翻攝自tvN）

▲▼請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝自tvN）

車賢、薛至奐CP雖然面臨當兵的2年離別，但薛至奐把所有時間留給她，浪漫地看著日出享受兩人時光，她語帶威脅：「我要找找其他男主人公的戲劇來看看了。」薛立刻回她：「祈禱，拜託車賢不要再看韓劇了。」她依依不捨地將男友送進軍隊裡，溫馨告白：「不管別人怎麼說，你永遠是我的明星，不要受傷。」送上甜蜜的離別之吻。

▲▼請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝自tvN）

▲▼Barro與Unicon聯手抵抗政府。（圖／翻攝自tvN）

▲▼請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝自tvN）

另一方面，Barro與Unicon遭政府施壓公開網友的個人情報，塔美、車賢與宋理事聯手，打算一起對抗政府，網站上大剌剌寫著「反對個人資料瀏覽」，兩大入口網站同時批判政府，3人開啟記者會維護入口網站的權益，拒絕政府干預，怎料，總統以「內部沒溝通好」為由反抗，並要求調查Unicon所發生的關鍵字造假事件。

▲▼請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝自tvN）

▲塔美電話終於打通，與朴模建和好。（圖／翻攝自tvN）

朴模建、塔美兩人沒能迎來重聚的時光，朴模建卻去了澳洲、離開韓國。3個月之間，塔美深深思念著男方，不時打給人不在韓國的空號電話，直到朴模建生日當天，她想起兩人過去的約定「要一起為朴模建過生日」，再次打給朴模建，電話卻奇蹟似地接通了，原來男方已經回到韓國，掛掉電話後，他從機場飛奔投向塔美的懷抱。

▲▼請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝自tvN）

▲塔美、朴模建終於和好。（圖／翻攝自tvN）

朴模建感性問道：「家裡的東西丟了嗎？」塔美回他：「沒有，你不是說丟掉就是離別了嗎，我還無法走到離別那一步。」兩人經過3個月的沉澱再度和好，他將塔美霸氣擁入懷中，女方講著「我們可能會再因為同個問題分開」，但他只在乎現階段兩人的情感，確認彼此心意後，緊緊相擁。

▲▼請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝自tvN）

▲宋理事公開政府弊病。（圖／翻攝自tvN）

3個月內，除了朴模建回歸，消失的宋理事也在新聞節目上出現，她親口承認關鍵字造假，拱出KU會長就是幕後主使者，就連總統選舉前發生的不倫事件，他們也主動刪了關鍵字，KU會長正式被扳倒，為了證明自己所說的屬實，她要求全國觀眾打開關鍵輸入窗，並輸入「WWW」，便會出現所有相關證據，完美呼應劇名；最後，車賢開著車來接宋理事，3個獨立自主的女性重聚一堂，結局安排得恰當，搭配經典OST，令大批劇迷激動直呼「雞皮疙瘩冒出來」。該劇全集將在愛奇藝台灣站上架播岀。

▲▼請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝自tvN）

▲▼《請輸入檢索詞WWW》3位女主角齊聚一堂。（圖／翻攝自tvN）

▲▼請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝自tvN）

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