ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

秀英男友鄭敬淏留長髮！　轉當歌手合作「靈魂伴侶」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員鄭敬淏去年結束戲劇《火星生活》後，再度牽手朴誠雄合作，《當惡魔呼喊你名字》，皆是挑戰一人分飾兩角。兩人時隔1年再度合作，25日出席戲劇發布會，藏不住對彼此的「愛意」，雙雙表示對方是自己的「靈魂伴侶」，而鄭敬淏為了詮釋巨星角色，把頭髮留成及肩長髮，灑脫的瀟灑感帥氣十足。

▲▼秀英男友鄭敬淏留長髮！　推出OST轉當歌手。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲鄭敬淏、朴誠雄互稱彼此為「心靈伴侶」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

鄭敬淏在《當惡魔呼喊你名字》劇中詮釋兩個角色，一個是56歲的無名歌手，另一個是30歲的明星作曲家，為此，他首次嘗試特殊化妝，為了化成老年模樣，拍攝前需要花上4小時變身，他逗趣地說：「每次弄好就精疲力盡，所以非常自然地演出沒有力氣的老人。」不僅如此，他還接受近8個月的歌唱訓練並學彈吉他，戲劇開播前，劇組特別釋出由鄭敬淏親自演唱的《你離去後 我獨自站在街頭》先行曲，讓粉絲能率先一飽耳福聽到他的醇厚嗓音。

請繼續往下閱讀...

▲▼秀英男友鄭敬淏留長髮！　推出OST轉當歌手。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲李伊亮眼以一頭白髮亮相。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《當惡魔呼喊你名字》由《Circle：相連的兩個世界》閔鎮基導演與《回來吧大叔》的盧惠英作家合作，除了鄭敬淏、朴誠雄相隔1年再合作，更網羅不少實力堅強的演員，李雪、金元海、尹敬浩、吳義植及宋江等，其中個性女星李伊染成一頭白髮造型驚艷，25日現身發布會立刻成為眾人焦點。該劇1日起每週四、五上午10點於愛奇藝台灣站播出。

推薦閱讀

專訪／AKB48人太多「這點出錯」　加藤玲奈約吃橫山由依花9年

專訪／AKB48人太多「這點出錯」　加藤玲奈約吃橫山由依花9年

有彬、旻奎奪命連環call！《101》李鎭赫直播手機狂震：不要打來

有彬、旻奎奪命連環call！《101》李鎭赫直播手機狂震：不要打來

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

小分隊專輯做一半喊卡！燦烈驚爆「動聲帶手術」　世勳也嚇壞

小分隊專輯做一半喊卡！燦烈驚爆「動聲帶手術」　世勳也嚇壞

Xiumin軍隊心繫EXO開唱：沒人受傷吧？　群組對話暖炸

Xiumin軍隊心繫EXO開唱：沒人受傷吧？　群組對話暖炸

三浦春馬要來了！見面會獻給台灣　8／29大直會粉絲

三浦春馬要來了！見面會獻給台灣　8／29大直會粉絲

潤娥12年終於演電影女主角！少時悄現身⋯太妍衝前獻花跑走

潤娥12年終於演電影女主角！少時悄現身⋯太妍衝前獻花跑走

「賴冠霖安慰Cube職員」對話曝光！　她淚崩：會好起來的

「賴冠霖安慰Cube職員」對話曝光！　她淚崩：會好起來的

請夏4年沒休息！　粉絲安慰「妳要健康」⋯她掩面爆哭

請夏4年沒休息！　粉絲安慰「妳要健康」⋯她掩面爆哭

「國民年下男」丁海寅2度訪台！　10月會粉絲全場擊掌

「國民年下男」丁海寅2度訪台！　10月會粉絲全場擊掌

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

獨／宋讚養經紀人終遭起訴　接電話淚崩：我跟她都是哭著拍的！

快訊／王瞳400字首吐真實心聲：謝謝和對不起！　「我們真的很軟弱」

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

佐佐木希性慾太強爆婚變！　老公渡部建忍4天鬆口回應了

廖人帥1週戰5女「3號乳浪妹」起底！　細肩小可愛包不住「超兇猛側身」

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭敬淏, 當惡魔呼喊你名字

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鞏俐、趙又廷角逐威尼斯影帝后！台灣破天荒5部VR入選
  2. 秀英男友鄭敬淏留長髮！　轉當歌手合作「靈魂伴侶」
  3. Gino「分身」陰廟探險　日本友人瞬間消失不見
  4. 韓男真的住進《寄生上流》地下！唐綺陽點4星座變上流：要自己努力
  5. 「聲帶泡胃液10年」2次開刀　利菁公開護嗓方法：變成林志玲
  6. 控訴媽媽每天「行程滿檔」　連俞涵傻眼：跟她吃飯要先預約
  7. 跟大體睡同床招惹「好兄弟」　Eason半夜鬼壓床動彈不得
  8. 白冰冰拍MV「給老娘撮一下」　空窗4年摟鮮肉：真的被他電到！
  9. 王瞳捲馬俊麟婚姻　《大時代》茵芙「大家都是一家人」
  10. 《瘋狂麥斯》續集新進度！導演喬治米勒：已經籌備2個故事

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366