秀英男友鄭敬淏留長髮！　轉當歌手合作「靈魂伴侶」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員鄭敬淏去年結束戲劇《火星生活》後，再度牽手朴誠雄合作，《當惡魔呼喊你名字》，皆是挑戰一人分飾兩角。兩人時隔1年再度合作，25日出席戲劇發布會，藏不住對彼此的「愛意」，雙雙表示對方是自己的「靈魂伴侶」，而鄭敬淏為了詮釋巨星角色，把頭髮留成及肩長髮，灑脫的瀟灑感帥氣十足。

▲鄭敬淏、朴誠雄互稱彼此為「心靈伴侶」。（圖／愛奇藝台灣站提供）



鄭敬淏在《當惡魔呼喊你名字》劇中詮釋兩個角色，一個是56歲的無名歌手，另一個是30歲的明星作曲家，為此，他首次嘗試特殊化妝，為了化成老年模樣，拍攝前需要花上4小時變身，他逗趣地說：「每次弄好就精疲力盡，所以非常自然地演出沒有力氣的老人。」不僅如此，他還接受近8個月的歌唱訓練並學彈吉他，戲劇開播前，劇組特別釋出由鄭敬淏親自演唱的《你離去後 我獨自站在街頭》先行曲，讓粉絲能率先一飽耳福聽到他的醇厚嗓音。

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▲李伊亮眼以一頭白髮亮相。（圖／愛奇藝台灣站提供）



《當惡魔呼喊你名字》由《Circle：相連的兩個世界》閔鎮基導演與《回來吧大叔》的盧惠英作家合作，除了鄭敬淏、朴誠雄相隔1年再合作，更網羅不少實力堅強的演員，李雪、金元海、尹敬浩、吳義植及宋江等，其中個性女星李伊染成一頭白髮造型驚艷，25日現身發布會立刻成為眾人焦點。該劇1日起每週四、五上午10點於愛奇藝台灣站播出。