「賴冠霖安慰Cube職員」對話曝光！　她淚崩：會好起來的

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體Wanna One出身的成員賴冠霖，結束團體活動後，積極朝大陸發展個人事業，接下戲劇《初戀那件小事》演出，看似順遂的行程安排，他卻在近日爆出與公司Cube發生合約糾紛，指控公司擅自偽造同意文件，最後演變成鬧上新聞版面。對此，有名網友在論壇上曝光賴冠霖與職員的私訊對話，他安慰起私訊的人，告訴對方「妳對我來說是很重要的人」，令收到訊息的人淚崩直呼：「會好起來的。」

▲▼賴冠霖安慰Cube職員的對話曝光。（圖／翻攝自賴冠霖IG、theqoo）



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賴冠霖與經紀公司爆出合約糾紛，評論正反不一，有人認為他忘恩負義，但也有人覺得是公司疑似偽造合約錯在先。各方都很關心他的心情近況，23日有名網友在論壇「theqoo」公開Cube職員的IG動態，賴冠霖不僅正面面對輿論，還安慰對方：「姐姐，妳對我來說是很重要的人、是恩人。」

該名職員把對話貼出來，感動回應：「我明明是要安慰你，反而變成我被安慰了，眼淚一直流出來，很抱歉，會好起來的，一定要，重要的你。」據悉，這位職員是當初選拔看上賴冠霖的人，但現在已經沒在cube任職了。

▲▼賴冠霖發文警告Cube。（圖／翻攝自賴冠霖IG）



賴冠霖與Cube職員的對話曝光後，粉絲紛紛為賴冠霖加油打氣，認為他受到委屈，依舊暖心地安慰私訊他的人。解約風波爆發後，Cube強硬表示將採取法律手段，賴冠霖也透過律師反咬活動經紀權被公司轉賣給第3方，而他本人、父母事先並沒有同意，甚至直到2019年4月才知道此事，25日更在Ig限時動態發文「如果再動我的粉絲、我的工作人員、我的家人、我的人的話，我不會善罷干休。」警告意味濃厚。