獨家／「經紀人們」準備！BTS手遊官方證實：還有另一款　角色設定秘辛公開

記者蕭采薇／專訪

南韓天團防彈少年團（BTS）首款互動式劇情手機遊戲《BTS WORLD》正式上線，在過去的一個月中讓全世界粉絲們陷入「當經紀人」的瘋狂中。《ETtoday星光雲》專訪遊戲公司「網石棒辣椒」總經裡林大鈞，一窺遊戲開發背後的故事。

▲成員們在《BTS WORLD》演出平行宇宙故事，V回到鄉下成為農夫。（圖／網石棒辣椒授權提供）

在《BTS WORLD》遊戲中，玩家回到他們成名之前，扮演防彈少年團的經紀人一步一腳印帶著他們走上天團之路。由於角色設定、情節、對白，都非常符合防彈少年團成員的真實性格，也讓粉絲在玩遊戲添增許多樂趣。林大鈞坦言，在遊戲開發階段，就有和防彈少年團一起發想內容。

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▲JIN因為現實中「做菜」的興趣，因此角色設定是飯店實習生。（圖／網石棒辣椒授權提供）

林大鈞對《ETtoday星光雲》表示：「我們最初在選擇要製作的遊戲種類時，有機會與BTS一起討論發想，定案遊戲走向。因為我們深知，BTS的粉絲不僅僅是觀眾的角色，他們是在BTS一路走來的過程中，給予BTS很大的支持和安定的力量，非常重要的一群人。」

▲JUNGKOOK在遊戲裡不是「黃金忙內」，是熱衷跆拳道的少年。（圖／網石棒辣椒授權提供）

然而主故事線之外，遊戲中的「Another Story」則是建立在「當BTS不是防彈少年團成員」的平行宇宙。林大鈞說：「Another Story的獨立故事線，是根據BTS每個成員的個人興趣所量身打造的劇情。我們想要創造一個讓玩家可以體驗的平行世界。」

▲喜歡動物的J-HOPE，化身有愛心的獸醫系學生。（圖／網石棒辣椒授權提供）



因此在發想遊戲時，便依照成員的興趣和專長，交織出他們的另一面，透過故事幫他們圓夢。像是天資聰穎、喜歡推理小說的隊長RM，在「Another Story」中成為喜歡解謎的大學生的金南俊。

▲RM成為成為喜歡解謎的大學生的金南俊。（圖／網石棒辣椒授權提供）

林大鈞進一步表示，像是故事中擔任飯店實習生的JIN，是因為他喜歡下廚的興趣而來。過去曾有鋼琴家夢想的SUGA，以大學鋼琴系高材生的身分登場。喜歡動物、本身擁有愛犬「Mickey」的J-HOPE，在遊戲中就成了暖心愛動物的獸醫系大學生。

▲SUGA在遊戲中依然是鋼琴高手。（圖／網石棒辣椒授權提供）

至於故事中家裡賣年糕的JIMIN，林大鈞笑說：「那是因為他被粉絲暱稱為『糯米糕』，索性成為家裡開糯米糕店的愛跳舞少年。」而出身盛產蘋果的居昌，曾說過「沒當藝人就會成為農夫」的V，就讓他在故事裡回到鄉下，體驗農耕生活。至於擁有跆拳道黑帶的JUNGKOOK，故事中也讓他成為了跆拳道高手。

▲JUNGKOOK在遊戲裡不是「黃金忙內」，是熱衷跆拳道的少年。（圖／網石棒辣椒授權提供）

遊戲上架一個月獲得許多喜愛和討論度，林大鈞透露，還會有更多的關卡和劇情內容推出，不過目前都還是高度機密。他更加碼爆料：「我們正在籌備另一個跟BTS有關的遊戲，不過目前仍還在規劃階段，一切尚未定案，請大家耐心靜候。」

▲JIMIN因為被粉絲稱作「糯米糕」，因此設定是賣年糕的愛跳舞少年。（圖／網石棒辣椒授權提供）