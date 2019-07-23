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20年後，我們終於看懂了《獅子王》！　迪士尼總監：這是部「人」的故事

記者蕭采薇／台北報導

「真獅版」電影《獅子王》熱映同時，百老匯音樂劇《獅子王》也在睽違11年後，再度來到台北演出。經典的故事與震撼人心的音樂，讓近三小時的演出毫無冷場。迪士尼劇場國際製作部總監費利佩岡巴（Felipe Gamba）認為，《獅子王》之所以可以風靡20年，是因為這是一部「由人所出發」的故事。

▲▼獅子王音樂劇彩排。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《獅子王》音樂劇。（圖／記者屠惠剛攝）

《獅子王》也隨著電影再度於全球引起熱烈討論，有網友說道：「20年前我看了《獅子王》，20年後我真的『看懂』了《獅子王》。」對於這句話，迪士尼劇場國際製作部總監費利佩岡巴非常認同：「隨著時間，或是不同世代，隋著我們長大人生經驗，我們都可以從《獅子王》裡讀到不同的訊息。」

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▲▼獅子王音樂劇彩排。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《獅子王》音樂劇，睽違11年在台北演出。（圖／記者屠惠剛攝）

《獅子王》音樂劇製作人麥克卡索（Michael Cassel）也認同：「這20多年來，最大的不同就是我成為了爸爸，所以木法沙和辛巴之間的父子情非常地觸動我。但以前我也不懂木法沙，像我兒子去年第一次看《獅子王》，他最喜歡彭彭跟丁滿。」麥克卡索也笑說：「或許再過20年，他就會知道木法沙是多麽偉大。」

費利佩岡巴強調：「《獅子王》看起來是動物的故事，但其實至是一部完全反映人們內心的故事。我們都可以是辛巴或是木法沙，這就是為什麼《獅子王》20多年了，依舊受歡迎。」

▲▼獅子王音樂劇彩排。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《獅子王》雖是動物為背景，但其實是以「人」出發的故事。（圖／記者屠惠剛攝）

這回相隔11年重返台北，並在指標性場地台北小巨蛋演出。由於在其他城市皆是在劇場演出，這回特地為了台北小巨蛋將舞台往前移，座位配置也採取有如劇場的「階梯式」，以及增加螢幕和環繞音響，就是希望能把最頂級的體驗帶給台灣的觀眾。

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獅子王, 費利佩岡巴, 麥克卡索

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