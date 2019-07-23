《獅子王》二度中斷觀眾喊：退票！　製作人親自上台道謝⋯全場反轉爆掌聲

記者蕭采薇／台北報導

百老匯音樂劇《獅子王》在睽違11年後重返台北，在台北小巨蛋一連演出三週。不過23日晚間表演時，卻在開場的一個小時內接連中斷演出兩次，令現場觀眾錯愕。不過製作人在謝幕時親自上台解釋，反而獲得全場掌聲。

▲《獅子王》音樂劇23日在台北小巨蛋演出，因台北小巨蛋供電問題中斷二次。（圖／記者屠惠剛攝）

《獅子王》音樂劇自7月20日起在台北，將演出至8月4日，共計3個星期、14 場演出，開演頭兩天碰上週末門票全部完售，創下不錯的口碑。不過23日的第三場演出，卻在開頭半小時便就透過現場廣播表示：「由於技術問題，今晚現場演出必須中斷。」

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在等待約6分鐘，並一度延長暫停時間後，演出才再度開始。但僅演出一幕，又再度宣布因「技術問題」將再次暫停15分鐘，令現場觀眾一片譁然。最後大約晚間8點55分，演出才得以再次進行。

▲《獅子王》音樂劇23日在台北小巨蛋演出，因台北小巨蛋供電問題中斷二次。（圖／記者屠惠剛攝）

不過中場休息原訂15分鐘，就超出時間後仍未開演，導致少部份觀眾開始鼓譟，並大喊：「退票！」、「快開始！」幸好下半場演出一切順利，最後約比原定時間晚半小時結束。

在謝幕時，製作人麥克卡索（Michael Cassel）親自在台上與觀眾解釋：「因為我們的表演都是現場演出，有時會遇到預期之外的問題。像是由於下午的暴雨，使得電力供應出了問題，讓我們的系統受到影響。」據悉，由於台北小巨蛋電力供應不穩，才發生如此意外。

▲《獅子王》音樂劇23日在台北小巨蛋演出，因台北小巨蛋供電問題中斷二次。（圖／記者屠惠剛攝）

麥克卡索進一步表示：「由於我們的演出都仰賴這套系統，我們必須修復後，才能再次演出。」他也向全場觀眾表達歉意：「謝謝大家的耐心等候，我們感都知道台北的觀眾是最棒的。」全場立刻響起熱烈掌聲，回應演員和工作人員們的感謝。