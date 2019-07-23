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《獅子王》木法沙其實和辛巴有心結！　演員爆幕後祕辛「邊講邊拭淚」　

記者蕭采薇／台北報導

「真獅版」電影《獅子王》熱映同時，百老匯音樂劇《獅子王》也在睽違11年後，再度來到台北演出。演員們23日下午在演出地點台北小巨蛋受訪，意外揭露「父子」木法沙和辛巴之間的心結。

▲▼獅子王音樂劇彩排。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《獅子王》音樂劇睽違11年來台演出。（圖／記者屠惠剛攝）

《獅子王》音樂劇演員「辛巴」喬登蕭（Jorden Shaw）、「拉飛奇」納西帕皮珍（Ntsepa Pitjeng）、「娜娜」阿曼達庫內內（Amanda Kunene）、「木法沙」索可西斯卡以爾（Mthokozisi Emkay Khanyile）以及「刀疤」安東尼勞倫斯（Anthony Lawrence）23日下午在台北小巨蛋受訪，事實上前一天，所有演員們才一起到電影院看了《獅子王》電影。

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喬登蕭笑說：「雖然我們都對《獅子王》的故事熟的不得了，但我還是很愛電影版，那跟音樂劇是完全不一樣的，也沒辦法比較。」但他也坦言，或許因為職業病，在電影的配樂出來時，「我真的很想在電影院裡跟著唱，甚至想跟著跳。」

▲▼獅子王音樂劇彩排。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《獅子王》音樂劇相當多主要演員來自南非。（圖／記者屠惠剛攝）

受訪的5名演員中，就有3位來自南非。飾演辛巴父親「木法沙」的索可西斯卡以爾說：「所有南非的音樂劇演員，最大的夢想就是演出《獅子王》。」當然索可西斯也不例外，但他最初想演的角色是辛巴，「你知道的，可能發生點意外，像是我聲音太低了，所以我演了木法沙。」

索可西斯也開玩笑說：「我是有點嫉妒辛巴呢！」讓飾演「辛巴」的喬登蕭立刻看向他說：「不會吧！」兩人更鬥起嘴來，索可西斯說道：「我在幕後的時候，都在跟著唱（辛巴的歌）。」說完還搞笑地做出拭淚的動作，一來一往也顯示出演員們的好感情。

▲▼獅子王音樂劇彩排。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《獅子王》音樂劇「辛巴」和「娜娜」。（圖／記者屠惠剛攝）

喬登蕭說：「巡演的期間，我們都離家人和朋友非常遠，所以我們團隊就是一個大家庭。」「娜娜」阿曼達庫內內也透露：「在沒有演出的日子，我們會相約去野餐、逛街，我們的關係不僅僅是在舞台上。」

▲▼獅子王音樂劇彩排。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《獅子王》音樂劇「辛巴」和「娜娜」。（圖／記者屠惠剛攝）

這次將在台灣待三個星期，演員們在工作之餘，也期待要出門走走。飾演祭司「拉飛奇」的納西帕皮珍，私底下也對廟宇建築很有興趣，「我很期待要去看台北有名的廟宇看看。」阿曼達庫內內也立刻附和：「我跟妳一起去！」再次證明演員間相處就如家人般親密。

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關鍵字

獅子王, Lion King, 木法沙, 辛巴

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