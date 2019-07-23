還記得9年前翻唱女神卡卡爆紅的他嗎？　Greyson Chance變超帥鮮肉再度來台

記者蕭采薇／綜合報導

還記得2010年因為翻唱Lady Gaga的《Paparazzi》，影片在YouTube上一炮而紅，獲得超過1億次的點擊的「天才神童」Greyson Chance嗎？今年21歲的他已經擁有大批歌迷，23日也宣布將於9月17日來台開唱。

▲Greyson Chance九月即將二度來台。（圖／德碩文化台灣提供）

Greyson Chance出生於1997年，8歲開始學習鋼琴。酷愛音樂的他在13歲時因為翻唱Lady Gaga的《Paparazzi》影片在YouTube上一炮而紅，獲得超過1億次的點閱量，成為當年流覽人氣榜的第3名。不久後Greyson Chance就簽約成為Lady Gaga的同門師弟。如今的Greyson Chance已經成為炙手可熱的新生代歌手，擁有來自世界各地的眾多忠實粉絲。

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▲Greyson Chance九月即將二度來台。（圖／德碩文化台灣提供）



今年3月Greyson推出了新專輯《Portraits》，隨後宣布展開世界巡迴演唱會，這將是Greyson第二次來來台。早在2012年他就因為宣傳新專輯而來到台灣，時隔七年更成熟、更有魅力的Greyson，《”Portrait” Greyson Chance 2019 World Tour in Taipei》演唱會預計9月17日在永豐 Legacy Taipei舉行，門票將於7月31日 中午12點 ibon網站及全台7-11 ibon機台販售。

▲Greyson Chance在2010年因翻唱Lady Gaga《Paparazzi》的影片爆紅。