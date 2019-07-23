寇弟爆分手莉莉萊茵哈特！　《河谷鎮》CP兩天前才合體「露有愛眼神」

記者蕭采薇／綜合報導

以《小查與寇弟的頂級生活》走紅的「寇弟」寇兒史普洛茲（Cole Sprouse），2017年因演出電視劇《河谷鎮》與女演員莉莉萊茵哈特（Lili Reinhart）假戲真做，兩人前幾天還一起出席聖地牙哥國際動漫展，沒想到卻在23日爆出已經分手。

▲「寇弟」寇兒史普洛茲（左）和莉莉萊茵哈特（右）爆分手。（圖／CFP）

今年26歲的寇兒史普洛茲在《河谷鎮》飾演賈格赫德（Jughead），並與飾演貝蒂（Betty）的莉莉萊茵哈特交往。兩人日前還一起出席聖地牙哥國際動漫展，眼神互動依然相當有愛，因此分手消息傳出後，令許多劇迷不敢置信。

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▲「寇弟」寇兒史普洛茲（右）和莉莉萊茵哈特（左）日前才在聖地亞哥動漫展合體。（圖／CFP）



美國《US Weekly》報導，這對粉絲眼中的「神仙情侶」的分開，其實在聖地牙哥國際動漫展就見到端倪。雖然公開活動時仍有互動，但其實已經不如以往親密，且甚至分開行動。爆料指出，兩人已經在今年初夏分手。不過他們依然會繼續合作《河谷鎮》，粉絲也抱一絲希望表示：「還有可能復合！」

▲「寇弟」寇兒史普洛茲（左一）和莉莉萊茵哈特（中）日前才在聖地亞哥動漫展合體。（圖／CFP）



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