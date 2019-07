VMA／泰勒絲、亞莉安娜超狂10入圍　「首設KPOP獎」BTS入圍4項

記者蕭采薇/綜合報導

歐美音樂界盛事MTV音樂錄影帶大獎(簡稱:VMA)入圍名單於台灣時間24日揭曉,兩大天后泰勒絲(Taylor Swift)與亞莉安娜(Ariana Grande)均入圍10項,為本屆最大贏家。另一大亮點則是本屆首次設立KPOP獎項,再次證明韓流已經是全球流行文化中不可忽視的一塊。

▲泰勒絲。(圖/翻攝自IG/泰勒絲)

今年MTV音樂錄影帶大獎首度將KPOP納入評比,包括防彈少年團(BTS)與海爾希(Halsey)合作的歌曲《Boy With Luv》,以及BLACKPINK的《Kill This Love》,以及EXO的《Tempo》等歌曲都順利入圍。而防彈少年團除了「最佳KPOP歌曲」外,同時也入圍「最佳合作」、「最佳藝術指導」和「最佳舞蹈」共四獎,再次證明「世界彈」的威力。

▲防彈少年團入圍四項。(圖/達志影像/美聯社)



同樣首次設立的還有「最具意義音樂錄影帶」,包括泰勒絲為聲援LGBTQ族群所拍攝的MV《You Need to Calm Down》,以及海爾希的《Nightmare》等共6首歌曲入圍。

泰勒絲睽違2年的新專輯《Lover》來勢洶洶,除了「最具意義音樂錄影帶」外,同時也入圍「年度音樂錄影帶」、「年度歌曲」兩項大獎,以及「最佳合作」、「最佳視覺效果」和「最佳攝影」等,共計10項入圍與亞莉安娜並列大贏家。

▲泰勒絲《You Need to Calm Down》MV入圍「最具意義音樂錄影帶」。(圖/翻攝自YouTube/Taylor Swift)

亞莉安娜則以《thank u, next》入圍「年度音樂錄影帶」和「年度歌曲」、「最佳後製」和「最佳藝術指導」、「最佳嘻哈歌曲」以及「年度藝人」。今年以《7 rings》拿下告示牌7周冠軍,也足見2019年是亞莉安娜突飛猛進的一年。

此外,橫掃全球音樂圈和時尚界的怪奇比莉(Bllie Elish)初生之犢不畏虎,奪下包括「年度音樂錄影帶」、「最佳視覺效果」和「最佳攝影」等9項入圍,並將與亞莉安娜、強納斯兄弟(Jonas Brothers)等人爭奪「年度藝人」,堪稱年度新人王。

▲亞莉安娜10項入圍。(圖/CFP)

另外一位「最強新人」納斯小子(Lil Nas X),憑藉與鄉村天王比利雷希拉(Billy Ray Cyrus)合作的《Old Town Road》,已經在告示牌熱門單曲榜上蟬聯16週冠軍,追平紀錄成為歷史上最久冠軍紀錄的單曲。他也在今年獲得「年度音樂錄影帶」與「年度歌曲」等8項大獎入圍。2019年MTV音樂大獎將於8月26日舉行。

2019 MTV音樂錄影帶大獎 完整入圍名單

VIDEO OF THE YEAR(年度音樂錄影帶)

21 Savage ft. J. Cole – “a lot”

Billie Eilish – “Bad Guy”

Ariana Grande – “thank u, next”

Jonas Brothers – “Sucker”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

ARTIST OF THE YEAR(年度藝人)

Cardi B

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

SONG OF THE YEAR(年度歌曲)

Drake – “In My Feelings”

Ariana Grande – “thank u, next”

Jonas Brothers – “Sucker”

Lady Gaga & Bradley Cooper – “Shallow”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

BEST NEW ARTIST(最佳新人)

Ava Max

Billie Eilish

H.E.R.

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

BEST COLLABORATION(最佳合作)

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

Lady Gaga & Bradley Cooper – “Shallow”

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita”

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – “ME!”

Ed Sheeran & Justin Bieber – “I Don’t Care”

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”

PUSH ARTIST OF THE YEAR(最佳強打星)

Bazzi

CNCO

Billie Eilish

H.E.R.

Lauv

Lizzo

BEST POP(最佳流行歌曲)

5 Seconds of Summer – “Easier”

Cardi B & Bruno Mars – “Please Me”

Billie Eilish – “Bad Guy”

Khalid – "Talk"

Ariana Grande – “thank u, next”

Jonas Brothers – “Sucker”

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

BEST HIP HOP(最佳嘻哈歌曲)

2 Chainz ft. Ariana Grande – “Rule the World”

21 Savage ft. J. Cole – “a lot”

Cardi B – “Money”

DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend – “Higher”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

Travis Scott ft. Drake – “SICKO MODE”

BEST R&B(最佳節奏藍調歌曲)

Anderson .Paak ft. Smokey Robinson – “Make It Better”

Childish Gambino – “Feels Like Summer”

H.E.R. ft. Bryson Tiller – “Could’ve Been”

Alicia Keys – “Raise A Man”

Ella Mai – “Trip”

Normani ft. 6lack – “Waves”

BEST K-POP(最佳KPOP歌曲)

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”

BLACKPINK – “Kill This Love”

Monsta X ft. French Montana – “Who Do You Love”

TOMORROW X TOGETHER – “Cat & Dog”

NCT 127 – “Regular”

EXO – “Tempo”

BEST LATIN(最佳拉丁歌曲)

Anuel AA, Karol G – “Secreto”

Bad Bunny ft. Drake – “MIA”

benny blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin – “I Can’t Get Enough”

Daddy Yankee ft. Snow – “Con Calma”

Maluma – “Mala Mía”

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura”

BEST DANCE(最佳舞曲)

The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – “Call You Mine”

Clean Bandit ft. Demi Lovato – “Solo”

DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B – “Taki Taki”

David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin – “Say My Name”

Marshmello & Bastille – “Happier”

Silk City & Dua Lipa – “Electricity”

BEST ROCK(最佳搖滾歌曲)

The 1975 – “Love It If We Made It”

Fall Out Boy – “Bishops Knife Trick”

Imagine Dragons – “Natural”

Lenny Kravitz – “Low”

Panic! At The Disco – “High Hopes”

twenty one pilots – “My Blood”

VIDEO FOR GOOD(最具意義音樂錄影帶)

Halsey – “Nightmare”

The Killers – “Land of the Free”

Jamie N Commons, Skylar Grey ft. Gallant – “Runaway Train”

John Legend – “Preach”

Lil Dicky – “Earth”

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

BEST DIRECTION(最佳導演)

Billie Eilish – “Bad Guy” – Directed by Dave Meyers

FKA twigs – “Cellophane” – Directed by Andrew Thomas Huang

Ariana Grande – “thank you, next” Directed by Hannah Lux Davis

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Directed by Calmatic

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – “No New Friends” – Directed by Dano Cerny

Taylor Swift – “You Need to Calm Down” – Directed by Drew Kirsch & Taylor Swift

BEST VISUAL EFFECTS(最佳視覺效果)

Billie Eilish – “when the party’s over” – Visual Effects by Ryan Ross, Andres Jaramillo

FKA twigs – “Cellophane” – Visual Effects by Matt Chandler, Fabio Zaveti for Analog

Ariana Grande – “God is a Woman” – Visual Effects by Fabrice Lagayette, Kristina Prilukova & Rebecca Rice for Mathematic

DJ Khaled ft. SZA – “Just Us” – Visual Effects by Sergii Mashevskyi

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – “No New Friends” – Visual Effects by Ethan Chancer

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – “ME!” – Visual Effects by Loris Paillier & Lucas Salton for BUF VFX

BEST EDITING(最佳後製)

Anderson .Paak ft. Kendrick Lamar – “Tints” – Editing by Elias Talbot

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Editing by Calmatic

Billie Eilish – “Bad Guy” – Editing by Billie Eilish

Ariana Grande – “7 Rings” – Editing by Hannah Lux Davis & Taylor Walsh

Solange – “Almeda” – Editing by Solange Knowles, Vinnie Hobbs, Jonathon Proctor

Taylor Swift – “You Need to Calm Down” – Editing by Jarrett Fijal

BEST ART DIRECTION(最佳藝術指導)

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv” – Art Direction by JinSil Park, BoNa Kim (MU:E)

Ariana Grande – “7 Rings” – Art Direction by John Richoux

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Art Direction by Itaru Dela Vegas

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Art Direction by Tatiana Van Sauter

Taylor Swift – “You Need to Calm Down” – Art Direction by Brittany Porter

Kanye West and Lil’ Pump ft. Adele Givens – “I Love It” – Art Direction by Tino Schaedler

BEST CHOREOGRAPHY(最佳舞蹈)

FKA twigs – “Cellophane” – Choreography by Kelly Yvonne

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura” – Choreography by Charm La’Donna

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – “No New Friends” – Choreography by Ryan Heffington

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Choreography by Calvit Hodge, Sara Biv

Solange – “Almeda” – Choreography by Maya Taylor, Solange Knowles

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv” – Choreography by Rie Hata

BEST CINEMATOGRAPHY(最佳攝影)

Anderson .Paak ft. Kendrick Lamar – “Tints” – Cinematography by Elias Talbot

Billie Eilish – “hostage” – Cinematography by Pau Castejon

Ariana Grande – “thank you, next” – Cinematography by Christopher Probst

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Cinematography by Scott Cunningham

Solange – “Almeda” – Cinematography by Chayse Irvin, Ryan Marie Helfant, Justin Hamilton

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – “ME!” – Cinematography by Starr Whitesides