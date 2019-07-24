Netflix美劇《五行刺客》導演是馮德倫！　「齊莫男爵」回歸漫威影集

記者蕭采薇／綜合報導

香港導演馮德倫（Stephen）雖然是以「美少年」的角色在影壇成名，但他其實從小熱愛功夫。繼2015年執導AMC美劇《荒原》（Into The Badlands）後，馮德倫確定成為Netflix新劇《五行刺客》（Wu Assassins）導演，一圓工夫夢。

▲《五行刺客》由馮德倫執導。（圖／翻攝自Netflix、IG）

近年轉戰導演有成的馮德倫，2015年執導美劇《荒原》成功進軍美國市場。他的第二部美劇導演作品《五行刺客》，也即將在8月8日於Netflix上架。馮德倫擔任影集前兩集的導演，並同時也是該劇的執行製作人。

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馮德倫在接受訪問時表示，身為華人導演，刻意在細節上避免外國人對中國的刻板印象。包括在美術方面，外國人過去會加入許多「龍鳳」元素，馮德倫說：「我就會跟他們解釋，中國的大城市非常繁華，不一定都是龍龍鳳鳳。」

▲《五行刺客》由馮德倫執導。（圖／翻攝自IG）

另外，漫威迷你影集《獵鷹與酷寒戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）即將在Disney+推出。繼宣布「酷寒戰士」賽巴斯汀斯坦（Sebastian Stan）與「獵鷹」安東尼麥基（Anthony Mackie）將合體回歸主演後，男星丹尼爾布爾（Daniel Bruhl）也將回歸飾演「赫爾穆特齊莫」（Helmut Zemo）。

▲《獵鷹與酷寒戰士》宣布丹尼爾布爾，回歸飾演「赫爾穆特齊莫」。（圖／翻攝自IG）

觀眾最後一次見到赫爾穆特齊莫是在電影《美國隊長3：英雄內戰》。在今年的聖地牙哥動漫展中，漫威公開影集的前導影片，赫爾穆特齊莫戴上面具，以超級反派「齊莫男爵」模樣現身。丹尼爾布爾24日也在IG公開了劇照，令粉絲們期待值破表。