ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

納斯小子《Old Town Road》蟬聯16周冠軍平紀錄！　時代讚：最具影響力網路人物

記者蕭采薇／綜合報導

20歲饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）以2019最強神曲《鄉村老街（Old Town Road）》強勢制霸排行，目前已蟬聯16週告示牌冠軍單曲寶座，打平瑪麗亞凱莉和大人小孩雙拍檔對唱神曲《One Sweet Day》還有路易斯方辛、洋基老爹及小賈斯汀合作的拉丁神曲《Despacito》紀錄，躍居史上最強冠軍之一。

▲▼納斯小子（Lil Nas X）《Old Town Road 鄉村老街》，在本週告示牌雜誌成功蟬聯13週單曲榜的冠軍。（圖／索尼提供）

▲納斯小子（Lil Nas X）《Old Town Road》已經蟬聯16週單曲榜的冠軍。（圖／索尼提供）

納斯小子與鄉村天王比利雷賽勒斯（Billy Ray Cyrus）合作的爆紅嘻哈鄉村神曲《Old Town Road》，在本週告示牌雜誌成功蟬聯16週單曲榜的冠軍，更被預測極有可能奪下第17週冠軍。在告示牌串流榜部分同樣強勢蟬聯16週第一，打平《Despacito》紀錄。

請繼續往下閱讀...

《Old Town Road》本週在美國拿到8620萬串流次數，比起前週狂升22個百分比，這也歸功於官方12日釋出由饒舌才子Young Thug與網路爆紅12歲男孩梅森拉姆齊（Mason Ramsey＿合作的《Old Town Road》全新混音。

▲▼納斯小子（Lil Nas X）《Old Town Road 鄉村老街》，在本週告示牌雜誌成功蟬聯13週單曲榜的冠軍。（圖／索尼提供）

▲納斯小子從默默無名饒舌歌手，變身2019年「25位最具影響力網路人物」。（圖／索尼提供）

《Old Town Road》曾以單週1.43億的串流登頂史上第一，連史上第2、第3名全由納斯小子包辦，他與比利雷賽勒斯的官方MV日前YouTube點擊已大破2.2億次觀看次數，加上驚人的電台播放與數位下載，同時也在嘻哈／節奏藍調榜與饒舌榜獨霸16週。

《時代雜誌》近來也發表今年25位最具影響力網路人物(The 25 Most Influential People on the Internet)，於七月初接受英國BBC訪問時出櫃的納斯小子也與南韓天團防彈少年團（BTS）、亞莉安娜、卡蒂B等並駕齊驅。

▲▼Lil Nas X以一首《Old Town Road》在抖音竄紅。（圖／翻攝自推特）

▲納斯小子從默默無名饒舌歌手，變身2019年「25位最具影響力網路人物」。（圖／翻攝自推特）

告示牌雜誌則分析，納斯小子因為《Old Town Road》這首出道曲不斷刷新紀錄，並創下史上最強串流，極有可能獲得葛萊美獎包括「年度唱片」、「最佳饒舌／演唱表演」、「最佳流行組合或團體」及「年度新人」等獎項提名。至於能否在下週以蟬聯17週冠軍成績締造歷史新紀錄？下週就會揭曉。

推薦閱讀

《獅子王》其實有台灣演員！　音樂劇導演揭秘：這是圓夢的故事

《獅子王》其實有台灣演員！　音樂劇導演揭秘：這是圓夢的故事

《獅子王》木法沙其實和辛巴有心結！　演員爆幕後祕辛「邊講邊拭淚」　

《獅子王》木法沙其實和辛巴有心結！　演員爆幕後祕辛「邊講邊拭淚」　

尚恩曼德斯鐵粉「合成紋身照」　爽收男神「私訊要圖」⋯4天後真的刺上身！

尚恩曼德斯鐵粉「合成紋身照」　爽收男神「私訊要圖」⋯4天後真的刺上身！

巴茲「寫下EXO神曲」自爆：還喜歡BTS、NCT！　點名合作歌手「最難忘太妍」

巴茲「寫下EXO神曲」自爆：還喜歡BTS、NCT！　點名合作歌手「最難忘太妍」

日網友瘋傳：《阿拉丁》其實是錦戶亮演的！　本人「親口承認」了

日網友瘋傳：《阿拉丁》其實是錦戶亮演的！　本人「親口承認」了

20年後，我們終於看懂了《獅子王》！　迪士尼總監：這是部「人」的故事

20年後，我們終於看懂了《獅子王》！　迪士尼總監：這是部「人」的故事

泰國變性人選美冠軍出爐！　「胸部以下都是腿」180cm氣質正妹奪冠

泰國變性人選美冠軍出爐！　「胸部以下都是腿」180cm氣質正妹奪冠

寇弟爆分手莉莉萊茵哈特！　《河谷鎮》CP兩天前才合體「露有愛眼神」

寇弟爆分手莉莉萊茵哈特！　《河谷鎮》CP兩天前才合體「露有愛眼神」

還記得9年前翻唱女神卡卡爆紅的他嗎？　Greyson Chance變超帥鮮肉再度來台

還記得9年前翻唱女神卡卡爆紅的他嗎？　Greyson Chance變超帥鮮肉再度來台

BAZZI帶爸爸來台20小時「碰上台北大雷雨」　寵粉搭高台開唱

BAZZI帶爸爸來台20小時「碰上台北大雷雨」　寵粉搭高台開唱

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

「史上最會賺」4星座！　天蠍天生帶財、TOP 1小心變月光族

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

納斯小子, Lil Nas X, Old Town Road

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 快訊／《獅子王》小巨蛋2度中斷！　「電壓異常」21分鐘
  2. 納斯小子《Old Town Road》蟬聯16周冠軍平紀錄！　時代讚：最具影響力網路人物
  3. 張書豪、歐陽妮妮爆同居ing！　遭直擊「夜宿香閨24hrs」
  4. 「吳宗憲」名字夯！命理師分析筆畫...直言「人格被剋」：會突然崩潰
  5. 石原聰美愛情事業雙危機！　以為社長男友很強大…交往後「發現真相」幻滅
  6. 53歲劉嘉玲輕鬆貼牆倒立！　「上衣滑落」大秀白皙雙腿小蠻腰
  7. 二伯自製「1年1個」精美生日禮！　蔡阿嘎收4年變一系列…網感動推爆：好貼心
  8. 《大時代》製作人掛保證：王瞳是無辜的！「馬俊麟妻太投入了」
  9. 李昇基聽1秒TWICE歌曲就猜中！大叔式舞動...抓麥硬要唱完副歌
  10. 墜樓原因曝光！《玩命關頭9》馮迪索替身「昏迷逾12hr」　妻悲痛發文：心碎了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366