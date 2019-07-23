納斯小子《Old Town Road》蟬聯16周冠軍平紀錄！　時代讚：最具影響力網路人物

記者蕭采薇／綜合報導

20歲饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）以2019最強神曲《鄉村老街（Old Town Road）》強勢制霸排行，目前已蟬聯16週告示牌冠軍單曲寶座，打平瑪麗亞凱莉和大人小孩雙拍檔對唱神曲《One Sweet Day》還有路易斯方辛、洋基老爹及小賈斯汀合作的拉丁神曲《Despacito》紀錄，躍居史上最強冠軍之一。

▲納斯小子（Lil Nas X）《Old Town Road》已經蟬聯16週單曲榜的冠軍。（圖／索尼提供）

納斯小子與鄉村天王比利雷賽勒斯（Billy Ray Cyrus）合作的爆紅嘻哈鄉村神曲《Old Town Road》，在本週告示牌雜誌成功蟬聯16週單曲榜的冠軍，更被預測極有可能奪下第17週冠軍。在告示牌串流榜部分同樣強勢蟬聯16週第一，打平《Despacito》紀錄。

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《Old Town Road》本週在美國拿到8620萬串流次數，比起前週狂升22個百分比，這也歸功於官方12日釋出由饒舌才子Young Thug與網路爆紅12歲男孩梅森拉姆齊（Mason Ramsey＿合作的《Old Town Road》全新混音。

▲納斯小子從默默無名饒舌歌手，變身2019年「25位最具影響力網路人物」。（圖／索尼提供）

《Old Town Road》曾以單週1.43億的串流登頂史上第一，連史上第2、第3名全由納斯小子包辦，他與比利雷賽勒斯的官方MV日前YouTube點擊已大破2.2億次觀看次數，加上驚人的電台播放與數位下載，同時也在嘻哈／節奏藍調榜與饒舌榜獨霸16週。

《時代雜誌》近來也發表今年25位最具影響力網路人物(The 25 Most Influential People on the Internet)，於七月初接受英國BBC訪問時出櫃的納斯小子也與南韓天團防彈少年團（BTS）、亞莉安娜、卡蒂B等並駕齊驅。

▲納斯小子從默默無名饒舌歌手，變身2019年「25位最具影響力網路人物」。（圖／翻攝自推特）



告示牌雜誌則分析，納斯小子因為《Old Town Road》這首出道曲不斷刷新紀錄，並創下史上最強串流，極有可能獲得葛萊美獎包括「年度唱片」、「最佳饒舌／演唱表演」、「最佳流行組合或團體」及「年度新人」等獎項提名。至於能否在下週以蟬聯17週冠軍成績締造歷史新紀錄？下週就會揭曉。