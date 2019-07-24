7歲女孩「撞臉蕾哈娜」相似度99％　本人也認證：嚇到我手機要掉了！

記者蕭采薇／綜合報導

美國西洋天后蕾哈娜（Rihanna）近年總被戲稱「被音樂事業耽誤的美妝網紅」。她經營副業有成，去年光靠個人化妝品牌「Fenty Beauty」就賺進6億美元（約台幣186億）。性感和美貌兼具的她，近來卻被發現與一名小女孩撞臉。

▲蕾哈娜歌藝和美貌兼具，也相當有商業頭腦。（圖／翻攝自推特）



蕾哈娜24日在推特上傳一張小女孩的照片，與她本人相似度高99%，蕾哈娜也因此驚訝的說：「嚇到我手機都要掉了！」這則貼文引起熱烈討論，包括饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）說：「妳什麼時候有了小孩？」女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）也驚訝表示：「哇！」

請繼續往下閱讀...

▲7歲小女孩撞臉蕾哈娜，本人也認證。（圖／翻攝自推特）

甚至不少粉絲以為，是蕾哈娜用「童顏濾鏡」所拍出的照片。不過這名7歲的小女孩確有其人。她的母親在六月時將這張照片放上IG，由於實在太像蕾哈娜，引起許多網友討論和瘋傳。雖然這名母親已經將IG帳號轉為私人，但因為蕾哈娜本人認證轉發，也再次成為話題。