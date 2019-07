7歲女孩「撞臉蕾哈娜」相似度99％　本人也認證：嚇到我手機要掉了！

記者蕭采薇/綜合報導

美國西洋天后蕾哈娜(Rihanna)近年總被戲稱「被音樂事業耽誤的美妝網紅」。她經營副業有成,去年光靠個人化妝品牌「Fenty Beauty」就賺進6億美元(約台幣186億)。性感和美貌兼具的她,近來卻被發現與一名小女孩撞臉。

▲蕾哈娜歌藝和美貌兼具,也相當有商業頭腦。(圖/翻攝自推特)



蕾哈娜24日在推特上傳一張小女孩的照片,與她本人相似度高99%,蕾哈娜也因此驚訝的說:「嚇到我手機都要掉了!」這則貼文引起熱烈討論,包括饒舌歌手史努比狗狗(Snoop Dogg)說:「妳什麼時候有了小孩?」女星琵豔卡喬普拉(Priyanka Chopra)也驚訝表示:「哇!」

▲7歲小女孩撞臉蕾哈娜,本人也認證。(圖/翻攝自推特)

甚至不少粉絲以為,是蕾哈娜用「童顏濾鏡」所拍出的照片。不過這名7歲的小女孩確有其人。她的母親在六月時將這張照片放上IG,由於實在太像蕾哈娜,引起許多網友討論和瘋傳。雖然這名母親已經將IG帳號轉為私人,但因為蕾哈娜本人認證轉發,也再次成為話題。

almost drop my phone. how? pic.twitter.com/FtcxMGTDbS