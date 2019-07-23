《獅子王》其實有台灣演員！　音樂劇導演揭秘：這是圓夢的故事

記者蕭采薇／台北報導

百老匯音樂劇《獅子王》在睽違11年後重返台北演出。經典的故事與震撼人心的音樂，讓近三小時的演出毫無冷場。駐團導演歐瑪羅德里蓋茲（Omar Rodríguez）還記得自己第一看到《獅子王》音樂劇時的心得，那時候他心想：「希望我有一天也能加入他們！」10多年後終於美夢成真。

▲《獅子王》電影上映的同時，音樂劇也正好來到台灣演出。（圖／記者屠惠剛攝）

《獅子王》目前共有9個團隊在倫敦、紐約百老匯等地演出，而其中只有一組「國際團隊」，負責全球巡演。歐瑪羅德里蓋茲說：「第一次看《獅子王》音樂劇大概是14、15年前，我記得我哭了、用力拍手，非常興奮。」

請繼續往下閱讀...

▲《獅子王》全球共有9組團隊，只有1組會在國際間巡迴。（圖／記者屠惠剛攝）

歐瑪說從那時開始，《獅子王》在他心中就有了位置，「我希望可以有一天加入他們，做那樣的工作。」墨西哥出身的他，在當地一步步扎根，參與不同舞台劇的工作，後來得到機會成為《獅子王》墨西哥團隊的駐團導演，如願加入了自己夢想中的團隊。

▲《獅子王》演員們將動物體態、動作詮釋得唯妙唯肖。（圖／記者屠惠剛攝）

不只幕前故事精彩，《獅子王》幕後也充滿圓夢的勵志故事和奇蹟。像是所有工作人員都經過全球試鏡、徵選，其中也包括一名台灣女孩，是演出舞群中的一員。歐瑪羅德里蓋茲也透露，在他心中最難的動作上最難呈現的角色就是鬣狗，「他們總是四腳著地，這其實並不是容易的事。」